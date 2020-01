Torino Atalanta streaming e diretta tv. Si gioca oggi sabato 25 gennaio 2020 alle ore 20:45 italiane Torino Atalanta per la 21a giornata di Serie A. Qui di seguito tutte le informazioni su come e dove vedere Torino Atalanta in tv e in diretta streaming.

Un problema al polpaccio costringe al forfait Baselli. Contro i nerazzurri il tecnico granata dovrebbe schierare il 3-4-2-1, con Izzo, Nkoulou e Djidji in difesa, Lukic e Meité in mediana e la coppia De Silvestri-Laxalt sulle fasce. Confermati Verdi e Berenguer a supporto di capitan Belotti. Ballottaggio tra Caldara e Djimsiti al centro della difesa. Per il resto formazione tipo con Hateboer sulla destra (Castagne è out) e Pasalic in lotta con Freuler per una maglia da titolare. Qualche dubbio anche sulla caviglia di Gomez: pronto Malinovskyi.

Dove vedere Torino Atalanta streaming e diretta tv.

Torino Atalanta in diretta tv sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli abbonati DAZN potranno seguire la sfida in diretta streaming anche sui loro pc o notebook, semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l’applicazione per sistemi iOS e Android.

Pre partita, post partita e highlights visibili su Sky tra i servizi di streaming gratuito per gli abbonati per la visione su pc, smartphone e tablet. Nei rispettivi account ufficiali delle squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Torino Atalanta e ultime notizie.

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Lukic, Meité, Laxalt; Verdi, Berenguer; Belotti. Allenatore Mazzarri. Squalificati: Aina, Rincon. Indisponibili: Baselli, Zaza, Ansaldi.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Caldara, Palomino; Hateboer, de Roon, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, D. Zapata. Allenatore Gasperini. Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno.

L’Atalanta è la squadra contro cui Andrea Belotti ha giocato più partite di Serie A senza mai trovare la rete (10) – le altre quattro squadre contro cui non ha segnato, sono state affrontate solo due volte dall’attaccante del Torino. Il portiere del Torino Salvatore Sirigu ha tenuto la porta inviolata nel 25% delle partite giocate in questo campionato (5/20), mentre aveva chiuso la passata stagione con il 39% di clean sheet (14/36).