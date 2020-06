Mike Massimino, un astronauta della NASA, ha affermato che le persone che difendono la teoria secondo cui la Terra è piatta dovrebbero “tornare alla scuola elementare”. Allo stesso modo, Massimino, che non è stato solo nello spazio 3 volte, ma ha anche completato 2 passeggiate nello spazio per più di 14 ore in totale, ha spiegato che cerca di non incrociare il suo cammino con i terrapiattisti perchè non ha “niente da dire”.

“Non ho davvero niente da dire ai terrapiattisti.

Non li capisco”, ha detto l’astronauta a LADbible. “Penso che dovrebbero chiamare i loro insegnanti delle scuole elementari e chiedere loro cosa è successo. Perché devono essersi persi qualcosa. Quindi non capisco davvero tutto questo”.

“Parlo con molti studenti delle scuole superiori che lo dicono. Fortunatamente, quando parlo con loro, generalmente ci sono anche gli insegnanti”, ha detto. “E chiedo a un insegnante di scienze di parlare con loro, dato che questo è un problema con la loro educazione e comprensione. Non li capisco proprio”, ha concluso Massimino.