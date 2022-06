Una foto incredibile lo dimostra: la Terra (non) è piatta

In una presunta foto satellitare trapelata da un satellite SpaceX si vedrebbe che la Terra è piatta. I teorici della cospirazione di tutto il mondo festeggiano in grande stile. Ma sono solo notizie false.

È una triste verità che ci siano molte sciocchezze e notizie false sui social media. Ma alcune storie sono così inverosimili che vale la pena indagare: su Telegram e su altre piattaforme di social media, un’immagine sta facendo il giro tra i teorici della cospirazione, presumibilmente dimostrando che la Terra è finalmente piatta. I terrapiattisti di tutto il mondo (sic) sono felici di aver finalmente trovato la prova definitiva.

Beh, potresti pensare che sia una buona notizia per alcuni pazzi. Ma ci sono sorprendentemente molti gruppi e circoli con una vasta base di fan che si entusiasmano per la teoria della Terra piatta. La sola Flat Earth Society ora ha circa 250.000 follower su Facebook (anche se non tutti credono alla teoria).

L’immagine ora pubblicizzata e altre dieci sarebbero foto trapelate da un satellite SpaceX dell’uomo d’affari americano Elon Musk. È stato diffuso anche dai teorici della cospirazione del movimento di estrema destra QAnon: “Elon Musk e la perdita di dati della NASA: si dice che questa fotografia e altre undici foto provengano da uno dei satelliti Space-X di Elon Musk”, hanno scritto uno di loro su Twitter. “Queste foto non sono state crittografate durante la trasmissione. Gli hacker della NASA le avrebbero intercettate”.

Fuite de données chez Elon Musk ET à la NASA – cette photo et onze autres photos proviendraient d'un des satellites Space-X d'Elon Musk. Ces photos n'ont pas été cryptées lors de leur transmission. Les pirates de la NASA les auraient interceptées. Source: JQhn Spartan pic.twitter.com/HRfjVMUhkW — FrogAnon (@FrogAnon17) May 14, 2022

E l’utente ancronat è entusiasta su Twitter: “È fantastico (!!!) Ti rendi conto delle implicazioni di questo post? È arrivata la fine delle palle da biliardo che volano in cerchio intorno al sole…”.

Storia di una teoria confusa

Ebbene, nella mitologia di molte culture primitive, la Terra era piatta. Ma, non più tardi dei tempi antichi, è stata stabilita la percezione della forma sferica del nostro pianeta. Già nel terzo secolo della nostra era Eratostene era in grado di calcolare con precisione la circonferenza della Terra.

Anche nel presunto oscuro Medioevo, quasi nessuno credeva che la Terra fosse piatta, sebbene quel mito sia rimasto fino al 19° secolo. In quel diciannovesimo secolo, l’inventore e scrittore britannico Samuel Rowbotham (1816-1884), tra gli altri, propagò che la Terra era piatta, riferendosi a passaggi della Bibbia.

Secondo Rowbotham, la Terra era piatta, con il Polo Nord al centro e un insormontabile muro di ghiaccio sul bordo. Il sole era a meno di 4.000 miglia da Londra. Un emisfero di stelle ricopriva la terra. Non era la Terra a ruotare, ma il sole e la luna che volavano in orbite circolari sopra di essa, secondo Rowbotham.

Le idee di Rowbotham furono adottate negli Stati Uniti dalla Chiesa Apostolica Cattolica. L’International Flat Earth Association, fondata nel 1956, era inizialmente insignificante; i terrapiattisti hanno semplicemente visto le numerose foto della sfera terrestre dallo spazio come una cospirazione.

È stato all’inizio del 21° secolo che un nuovo presidente dell’International Flat Earth Association ha suscitato un nuovo interesse per la teoria e, grazie ai social media, la credenza della Terra piatta sta vivendo un nuovo boom.

Controllo della foto

E la foto? Questa è finalmente la prova definitiva? Nella foto puoi vedere i continenti distorti. Il sole e la luna sono visti di lato. Intorno, qualcosa di bianco, che sembra ghiaccio.

Alcuni complottisti potrebbero inventare qualcosa, ma la foto non è una prova, solo un goffo falso. Lo dimostra anche un fact check effettuato da Minikama, una ‘piattaforma in lingua tedesca per chiarire frodi e false segnalazioni su Internet’.

I verificatori espongono ‘ovvie incongruenze’, come il fatto che i satelliti Starlink di SpaceX non hanno telecamere che fotografano la Terra. La foto ‘non è affatto una nuova foto ‘trapelata”, ma ha fatto il giro di Internet come meme per più di 3 anni, afferma Minikama.

Secondo i verificatori, l’immagine è una proiezione stereografica, che può essere utilizzata, ad esempio, per proiettare una sfera su un piano in geometria. Questo video spiega la tecnica:

Poiché sfere e piani compaiono in molte aree della matematica e delle sue applicazioni, la proiezione stereografica viene utilizzata anche in analisi complesse, cartografia, geologia e fotografia.

Ma anche questi fatti probabilmente non convinceranno i teorici della cospirazione e i terrapiattisti. La maggior parte continuerà a credere ai propri ‘fatti alternativi’.