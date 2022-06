Richiamo Auto Mercedes-Benz: quasi un milione di veicoli tornano in officina per probabile guasto ai freni

Mercedes-Benz ha richiamato quasi un milione di veicoli in tutto il mondo per possibili problemi legati all’impianto frenante che, in casi estremi, possono provocare incidenti.

Secondo la Federal Motor Transport Authority tedesca, i modelli interessati sono delle classi ML, GL e R, prodotti tra il 2004 e il 2015.

“Abbiamo rilevato che in alcuni di questi veicoli il funzionamento del servofreno potrebbe risentire di una corrosione avanzata nella zona di giunzione dell’alloggiamento”, che causerebbe l’interruzione del collegamento tra il pedale del freno e il resto del sistema, ha osservato l’azienda.

Mercedes-Benz ha confermato le informazioni in una dichiarazione d’agenzia, affermando che la misura si basava “sull’analisi di segnalazioni isolate per alcuni veicoli”. La società ha dichiarato che avrebbe “iniziato immediatamente il richiamo auto” e avrebbe contattato i proprietari dei veicoli potenzialmente interessati”.