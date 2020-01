Napoli Lazio Diretta Streaming. Primo quarto di finale della Coppa Italia: chi vince affronterà in semifinale la vincente di Inter-Fiorentina. Napoli Lazio si sono affrontate 20 volte in Coppa Italia, con un bilancio di 9 successi per i biancocelesti e 7 vittorie per i campani oltre a 4 pareggi. È anche la terza volta che le due squadre si affrontano ai quarti di finale: la Lazio è andata avanti nel 1994, mentre il Napoli ha raggiunto poi la semifinale nel 1996 e nel 2014 (anno in cui gli azzurri hanno vinto la competizione).

Napoli-Lazio Coppa Italia Streaming Gratis su Rai Play.

Diretta tv in chiaro su Rai Uno alle ore 21:15 di oggi martedì 21 gennaio 2020. Streaming gratis per tutti con Rai Play. Tra le possibili alternative citiamo il raccoglitore di web links gratuiti Rojadirecta che però in Italia è oscurato.

Le probabili formazioni di Napoli Lazio:

Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mário Rui; Demme, Lobotka, Zielinski; Lozano, Milik, Insigne. Allenatore Gennaro Gattuso.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Caicedo, Immobile. Allenatore Simone Inzaghi.

Arbitro: Davide Massa, sezione di Imperia.