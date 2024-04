In un mondo alla costante ricerca di modalità più efficienti ed ecologiche di generare energia, i ricercatori stanno ampliando i propri orizzonti e studiando alternative innovative alle fonti tradizionali come l’energia eolica, marina e solare. Ma cosa succederebbe se vi dicessi che esiste la possibilità di generare elettricità utilizzando esseri viventi così piccoli che sono quasi invisibili?

L’Innovativa Fonte di Energia: Un’Introduzione

Sebbene l’ottenimento di energia sia generalmente considerato un processo complesso e industriale, esistono ancora metodi sorprendentemente promettenti che non sono stati sfruttati appieno. Uno di questi è rappresentato dai microorganismi, risorsa finora poco sfruttata ma potenzialmente rivoluzionaria. Gli scienziati hanno scoperto che questi esseri viventi minuscoli, noti come microorganismi, non solo possono generare energia per soddisfare le proprie esigenze biologiche, ma anche per alimentare processi energetici più ampi. Questo campo di studio, noto come bioelettrochimica, apre le porte a un mondo nuovo e affascinante.

Il Funzionamento delle Celle a Combustibile Microbiche

Tra i sistemi più promettenti in questo campo ci sono le celle a combustibile microbiche (CCM), che funzionano in modo simile alle pile tradizionali. Queste celle hanno una parte negativa e una positiva, e la chiave del loro funzionamento risiede nella capacità dei microorganismi di degradare la materia organica o inorganica nell’anodo, liberando elettroni nel processo. Questi elettroni viaggiano poi attraverso un circuito esterno verso il catodo, generando elettricità nel loro percorso. In sostanza, i microorganismi agiscono come mini centrali energetiche, trasformando materiali disponibili in energia utilizzabile.

Questa straordinaria scoperta apre la strada a un mondo di opportunità nel campo dell’energia sostenibile. Sfruttando la capacità naturale dei microorganismi di generare elettricità, possiamo creare sistemi energetici rinnovabili puliti, efficienti e rispettosi dell’ambiente. Esplorando le potenzialità di questi esseri viventi nel settore energetico, ci rendiamo conto che potrebbero diventare una componente fondamentale del nostro futuro energetico, offrendo una prospettiva innovativa e promettente rispetto alle fonti energetiche tradizionali.

L’Applicazione dei Microorganismi da Parte della NASA

Esistono diversi tipi di microorganismi, ognuno dei quali può influenzare significativamente la produzione di energia. Uno dei fattori chiave nelle celle a combustibile microbiche è il tipo di microorganismo utilizzato. Gli esoelettrogeni, ovvero i microorganismi capaci di trasferire elettroni a un elettrodo, sono particolarmente interessanti per questo tipo di applicazioni. Tra i più studiati troviamo il Geobacter e lo Shewanella.

Un esempio notevole delle potenzialità di questi microorganismi è rappresentato dalla specie Geobacter sulfurreducens KN400, che ha dimostrato di poter produrre fino a 3.9 watt per metro quadrato di superficie anodica in determinate condizioni favorevoli. Anche la specie Shewanella putrefaciens è nota per la sua capacità di generare energia elettrica, arrivando a produrre fino a 4.4 watt per metro quadrato di superficie anodica.

Un esempio concreto dell’applicazione di questi microorganismi al di fuori della Terra è rappresentato dalla ricerca condotta dalla NASA nel febbraio 2019 sulla Stazione Spaziale Internazionale. Utilizzando il batterio Shewanella oneidensis, la NASA ha condotto studi sulle celle a combustibile microbiche in ambienti extraterrestri.

Prospettive Future e Conclusioni

Le ricerche condotte su questi microorganismi non solo contribuiscono alla comprensione delle loro capacità di generare energia in ambienti estremi, ma aprono anche la strada a possibili applicazioni nel campo della generazione di energia nel futuro. L’impiego di queste risorse naturali per la produzione di energia potrebbe rappresentare una svolta significativa nella transizione verso un futuro energetico sostenibile e rispettoso dell’ambiente.

Foto Credits: Federica Santoni di PostBreve.com con IA Bing.