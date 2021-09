Vedere Napoli-Spartak Mosca Streaming Gratis On-line è possibile oggi giovedì 30 settembre 2021 alle ore 18:45 italiane sui canali digitali di Sky e Dazn: si gioca al Diego Armando Maradona di Napoli per la seconda giornata del Gruppo C di Europa League. Dopo l’ottimo pareggio in casa del Leicester, il Napoli di Spalletti affronta lo Spartak alla ricerca della prima vittoria. Scopriamo dove vedere Napoli-Spartak Mosca streaming e tv.

Napoli-Spartak Mosca Streaming Live, probabili formazioni



Napoli (4-2-3-1): Meret; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo; Anguissa, Elmas; Politano, Lozano, Lorenzo Insigne; Osimhen. Allenatore Spalletti.

Spartak Mosca (3-4-3): Maksimenko; Rasskazov, Gigot, Dzhikiya; Moses, Umyarov, Zobnin, Ayrton Lucas; Larsson, Ponce, Promes. Allenatore Rui Vitoria.

Arbitro: Kruzliak (Slovacchia).

Napoli-Spartak Mosca in TV



Napoli-Spartak Mosca in diretta tv sui canali digitali di DAZN, Sky Sport (252 del satellite), Sky Sport Uno (201 del satellite; 472/482 del digitale terrestre) e Sky Sport 4K (213 del satellite).

Napoli-Spartak Mosca Streaming Gratis



Telecronista Sky sarà Paolo Ciarravano che sarà affiancato da Lorenzo Minotti come seconda voce. Su DAZN la partita sarà raccontata da Stefano Borghi con il commento tecnico di Simone Tiribocchi.

Napoli-Spartak Mosca live streaming gratis per gli abbonati mediante DAZN e Sky Go (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. A pagamento per tutti con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

Dove vedere la partita Napoli-Spartak Mosca Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Napoli-Spartak Mosca, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.