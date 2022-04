Vedere Napoli-Roma Streaming Gratis On-line è possibile oggi lunedì 18 aprile 2022 alle 19 italiane sui canali digitali: si gioca per la 33a giornata di Serie A. Nel giorno di Pasquetta, Napoli e Roma si giocano il Derby del Sole: in paolio una grossa fetta del proprio campionato allo Stadio Maradona. In quella che sarà la gara numero 150 in Serie A, gli azzurri di Spalletti, dopo la clamorosa sconfitta interna con la Fiorentina, devono assolutamente vincere per restare agganciati al sogno scudetto. I giallorossi di Mourinho, imbattuti da 11 giornate in campionato, sognano però un successo che li avvicini a soli 3 punti dalla Juve, quarta e in zona Champions League.

Sfida n° 150 in Serie A: ben 51 delle precedenti 149 sfide sono terminate in parità (46 successi campani, 52 capitolini); solo contro il Torino la squadra campana ha pareggiato più gare nel massimo campionato (55).

Napoli-Roma in TV

Napoli-Roma in tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Dopo aver sottoscritto l’abbonamento, i clienti dovranno scaricare l’app su una smart tv compatibile oppure attraverso un TIMVISION BOX, una console da gioco come PlayStation e Xbox, o dispositivi come Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

Napoli-Roma Streaming Live, probabili formazioni

Il match dell’andata, giocato nella Capitale, si è chiuso con un pareggio senza reti, mentre l’ultimo precedente all’ombra del Vesuvio, il 29 novembre 2020, è stato vinto 4-0 dai padroni di casa.

Napoli (4-3-3): Meret; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Osimhen, Insigne. Allenatore: Spalletti. A disposizione in panchina: Idasiak, Marfella, Tuanzebe, Juan Jesus, Malcuit, Ghoulam, Demme, Elmas, Mertens, Politano, Ounas, Zielinski. Indisponibili: Di Lorenzo, Petagna. Squalificati: nessuno.

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski; Pellegrini; Zaniolo, Abraham. Allenatore: Mourinho. A disposizione in panchina: Fuzato, Boer, Viña, Ibanez, Spinazzola, Maitland-Niles, Veretout, Diawara, Bove, C Perez, Felix, Shomurodov, Mkhyitaryan. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Di Bello. Guardalinee: Meli e Valeriani. Quarto uomo: Sozza. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Ranghetti.

Napoli-Roma Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta in italiano



Napoli-Roma live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

La Roma è l’unica squadra imbattuta in Serie A nelle ultime 11 giornate di campionato (7V, 4N) e in questo parziale è la squadra che ha ottenuto piú punti (25).

Dove vedere la partita Napoli-Roma Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Napoli-Roma, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” che però è stato dichiarato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Sfida tra le due squadre che hanno messo a referto più gol su palla inattiva in questo campionato: 22 la Roma e 21 il Napoli; i giallorossi sono primatisti per reti su sviluppo di calcio d’angolo (11), i campani per quelle su sviluppo di punizione indiretta (sette).