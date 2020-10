Il nuovo pianeta, il Pianeta Nove, scoperto nella zona esteriore del sistema solare, quello che in molti pensano sia il Pianeta X o Pianeta Nibiru, il mondo degli Anunnaki, sta facendo discutero l’intero globo. Ma il New York Post è andato oltre, pubblicando un video dove si afferma che quello che è stato ribatezzato il Pianeta Nove (Planeta 9 o Pianeta IX, e Planet Nine in inglese) potrebbe inviare pericolosi asteroidi e comete a tutta velocità verso la Terra, con conseguenze potenzialmente distruttive.

“Un pianeta scoperto recentemente potrebbe distruggere la Terra nel mese di Aprile”

Questo il messaggio pubblicato dal New York Post lo scorso 7 aprile sul suo account Twitter, @nypost, per fare pubblicità a questo

video. Tuttavia, gli astronomi, dell’Istituto di Tecnologia della California in Pasadena, evidenziano come questa affermazione sia piena di errori.

Nel New York Post, il Pianeta Nove viene descritto come un nuovo corpo celeste scoperto con confermazione ufficiale, mentre gli astronomi Batygin e Brown si sono solamente limitati a supporre l’esistenza di Planet Nine solamente analizzando la strana orbita di altri sei piccoli oggetti nella Fascia di Kuiper, l’anello gelato ubicato oltre Nettuno.

Gli scianziati, come pubblicato su Space.com, vogliono adesso trovare il Pianeta Nove, il quale secondo Batygin e Brown tiene una massa 10 volte più grande quella della Terra, e che orbita ad una distanza dal Sole 600 volte più grande di quella che separa la Terra alla nostra stella.

Brown inoltre, assicura che non c’è nulla da temere in rispetto alla potenziale minaccia distruttiva, incluso il caso che le supposizioni siano accertate. Lo afferma lui stesso su Twitter nel suo account ufficiale @plutokiller (l’assassino di Plutone), il cui nome si riferisce al fatto che le sue scoperte di oggetti nella parte esterna del sistema solare esterno hanno aiutato alla declassificazione di Plutone alla categoria di “pianeta nano” nel 2006.