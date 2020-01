Gli UFO ed i loro relativi avvistamenti questa volta non sono coinvolti. Lo scenario è quello dell’Asia, laddove il confine tra la storia e la leggenda diventa evanescente. Segreti e misteri anche sulle montagne tra Cina e Tibet, numerosi e ricchi di fascino.

“Da quando i gorilla seppelliscono i propri simili?” E’ la domanda retorica che l’archeologo Chi Pu Tei avrebbe rivolto a quegli studenti che, alla fine degli anni trenta, lo avrebbero accompagnato in una spedizione sull’impervia catena montuosa del Bayan-Kara-Ula, situata sul confine tra Cina e Nepal.

Tra segreti e misteri

Zona impervia, all’epoca non certamente adibita ai turisti. Inizia così una storia, densa di mistero e di segreti, i cui confini tra cronaca e leggenda, non appaiono chiari e dove la razionalità rischia di andare in ferie. Bisogna tener presente che la guerra sino-nipponica e l’ostruzione su certe tematiche del regime maoista, hanno contribuito inevitabilmente a rendere labili i margini.

Soprattutto tra ciò che effettivamente fu scoperto e le indiscrezioni, sulla cui natura va mantenuta una necessaria prudenza. Su molte teorie e ipotesi che sono sorte le fonti sono, in parecchi casi, discordanti. I particolari di questa spedizione sarebbero stati resi pubblici solo nel dopoguerra: quali furono le risultanze più plausibili su cui è possibile basare una analisi? Non fu un gita di piacere o una vacanza per ingannare il tempo, anzi, diversi ostacoli logistici la resero

Cosa fu rinvenuto?

difficoltosa.

Innanzitutto vi fu il ritrovamento di dischi di pietra, con incisioni di natura sconosciuta: i dropa (716 reperti di litio di granito noti anche come Dropas, Drok-pa o Dzopa). Una rete di grotte scavate e collegate tra loro all’interno delle montagne: vie di comunicazione organizzate e con una logica. Una sorta di “cimitero”, con diversi resti dalla natura indecifrabile.

Il professor Chi Pu Tei li avrebbe inizialmente classificati come i resti di una specie estinta di gorilla di montagna. Tuttavia, a quel punto, sorgeva la domanda: quale specie di gorilla seppelliva i propri simili? Le misure craniche, secondo quanto è emerso, sarebbero state particolarmente sproporzionate rispetto al corpo, un particolare quest’ultimo che ha scatenato le teorie e le ipotesi degli ufologi e degli assertori della teoria aliena.

In tanti, negli anni, hanno ipotizzato il crash di un UFO nella zona, incidente vecchio di migliaia di anni. Negli ultimi trent’anni sono stati scritti svariati articoli e libri tesi a confutare, o confermare, le varie teorie. Di certo la rivoluzione culturale di Mao, entro la quale le teorie ufologiche erano severamente bandite, ha contribuito ad alzare il velo di mistero e di leggenda. [Articolo scritto da Renato Valdescala].

