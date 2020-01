Brescia Milan streaming e diretta tv. Si gioca oggi venerdì 24 gennaio 2020 alle ore 20:45 italiane l’anticipo della 21a giornata del campionato di calcio di Serie A 2019-2020. Qui di seguito tutte le informazioni su come e dove vedere Brescia Milan in tv e in diretta streaming.

Ben sette sconfitte casalinghe per il Brescia in questo campionato, più di ogni altra squadra (1V, 2N). Il Milan non ha pareggiato nemmeno una gara nelle ultime 13 trasferte di campionato (7V, 6N): quota 14 gare senza segni X è stata toccata una sola volta dai rossoneri (nel 1950).

Dove vedere Brescia Milan streaming e diretta tv al posto di Rojadirecta.

Brescia Milan in diretta tv con Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Gli abbonati Sky potranno avere la possibilità di vedere Brescia Milan streaming gratis con SkyGo su tutti i dispositivi dove il servizio è disponibile, dagli smart tv ai cellulari.

Pre partita, post partita e highlights visibili su SkyGo tra i servizi di streaming gratuito per gli abbonati per la visione su pc, smartphone e tablet. Nei rispettivi account ufficiali delle squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Brescia Milan.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chanchellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Bjarnason; Torregrossa, Donnarumma. Allenatore Corini. Squalificati: Balotelli. Indisponibili: nessuno.

Milan (4-4-2): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, Leao. Allenatore Pioli. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Biglia, Duarte, Calabria.