Vedere Atalanta-Inter Streaming Gratis On-line è possibile oggi alle ore 20:45 sui canali digitali: si gioca per la 22a giornata del campionato di calcio di Serie A, la terza del girone di ritorno. I nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci dalla vittoria della Supercoppa italiana contro la Juve con il gol di Sanchez che ha deciso la finale all’ultimo secondo dei tempi extra, cercano al Gewiss Stadium di Bergamo la nona vittoria consecutiva in campionato. Lautaro e compagni trovano il gol con grande facilità, infatti hanno il miglior attacco con 51 reti. Ma non solo: hanno chiuso sei delle ultime otto partite di A senza subire gol.

Numeri da Scudetto: L’Inter è la squadra che ha segnato più volte il primo gol dell’incontro in questa Serie A (16) e l’unica che non ha perso nelle restanti partite in cui ha incassato la prima rete della partita (quattro vittorie in quattro precedenti).

Atalanta-Inter in TV



Atalanta-Inter in tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Su DAZN il match verrà raccontato dalla voce di Pierluigi Pardo, assistito in cabina di commento da Massimo Ambrosini.

Simone Inzaghi è l’unico tra gli attuali allenatori di Serie A che ha registrato per due volte una striscia di otto o più successi consecutivi nella competizione nel corso delle ultime tre stagioni. Prima delle otto con l’Inter aveva ottenuto 11 vittorie di fila con la Lazio tra ottobre 2019 e gennaio 2020.

Atalanta-Inter Streaming Live, probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Musso; De Roon, Demiral, Palomino; Hateboer, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Pessina; Malinovskyi, Muriel. Allenatore Gian Piero Gasperini. A dispoizione in panchina: Rossi, Bertini, Scalvini, Toloi, Cittadini, G Pezzella, Pasalic, Ilicic, Miranchuk.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Sanchez. Allenatore Simone Inzaghi. A dispoizione in panchina: Radu, Ranocchia, D’Ambrosio, Kolarov, Dumfries, Dimarco, Gagliardini, Vecino, Vidal, Sensi, Correa, Dzeko.

Arbitro: Davide Massa della sezione di Imperia. Guardalinee: Lo Cicero e Valeriani. IV° Uomo: Sacchi. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Giallatini.

Atalanta-Inter Streaming Gratis



Atalanta-Inter streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Dove vedere la partita Atalanta-Inter Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Atalanta-Inter, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” che però è stato dichiarato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.