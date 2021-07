VIDEO: Squalo salta sopra l'acqua e morde un uomo che pratica il parasailing (parapendio in aria)

Nelle acque del Mar Rosso, un uomo che praticava il parasailing, un’attività acquatica che consiste nel volare con un paracadute trainato da una barca, ha riportato gravi ferite ai piedi quando è stato attaccato da uno squalo al largo della città di Aqaba, nel sud della Giordania.

Nelle immagini riprese dalla barca che circolano sui social network (guarda qui), si può osservare lo squalo portare metà del suo corpo sopra il livello dell’acqua e catturare il bagnante per un piede, immergendolo parzialmente per alcuni istanti.

La vittima ha dovuto lottare per alcuni secondi prima di riuscire a liberarsi e guadagnare così l’altezza necessaria per essere fuori dalla portata dello squalo, non senza aver subito gravi ferite per le quali è stato trasferito in un ospedale locale.

A seguito dell’attacco, avvenuto venerdì scorso, il 37enne ha riportato una rottura muscolare, oltre a quattro tendini del piede. Inoltre, secondo i media locali, ha perso anche un pezzo della parte posteriore dello stesso arto.

Foto copertina: di repertorio.