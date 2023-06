usa nascondono resti di astronavi aliene non siamo soli

Un ex ufficiale dell’intelligence statunitense, David Grusch, ha presentato una denuncia contro l’amministrazione Joe Biden, sostenendo di aver nascosto un programma che possiede prove fisiche di veicoli spaziali alieni, alcuni dei quali “intatti e/o parzialmente intatti”.

Durante una serie di interviste con The Debrief e NewsNation, Grusch, che è un veterano dell’Air Force ed ex membro della National Geospatial-Intelligence Agency, ha rivelato dettagli ancora più scioccanti. Ha affermato che, oltre a recuperare segretamente navi aliene, il governo degli Stati Uniti ha persino trovato “piloti” morti all’interno di queste navi. Secondo Grusch, questo fa parte di un programma top secret di recupero degli UFO che è in corso da decenni.

Dopo 14 anni di servizio nei servizi segreti statunitensi, Grusch ha lasciato il suo incarico ad aprile. Secondo il rapporto di The Debrief, Grusch ha subito rappresaglie da parte di funzionari governativi dopo aver presentato informazioni riservate su queste navi al Congresso.

Tuttavia, nonostante il rischio che ciò rappresenta per lui personalmente, l’ex ufficiale ha deciso di rilasciare queste informazioni in modo che il resto del mondo possa sapere cosa, a suo avviso, è stato nascosto illegalmente.

“Sono serio. Sono seduto qui a correre un grande rischio personale e un ovvio rischio professionale parlando con te oggi“, ha detto Grusch a NewsNation. “Chiamatele astronavi se volete, veicoli esotici di origine non umana che sono atterrati o si sono schiantati“, ha aggiunto.

Prove di Intelligenza non umana di origine sconosciuta

In un’intervista separata rilasciata a The Debrief Tea Leslie Kean e Ralph Blumenthal, che in precedenza avevano rivelato l’esistenza di un

programma segreto del Pentagono che indagava sugli UFO in un articolo del New York Times del, Grusch ha descritto come il governo abbia presumibilmentecreati da “intelligenza non umana di origine sconosciuta”.

“[Questa valutazione si basa] sulle morfologie dei veicoli e sui test di scienza dei materiali e sul possesso di disposizioni atomiche uniche e firme radiologiche”, ha detto l’ex funzionario.

“Non stiamo parlando di origini o identità mondane”, ha detto Grusch. “Il materiale include veicoli intatti e parzialmente intatti”, ha aggiunto.

Jonathan Gray, attuale funzionario dell’intelligence statunitense presso il National Air and Space Intelligence Center (Nasic), ha confermato a The Debrief, secondo lui, l’esistenza di “materiali esotici” e ha messo in chiaro che “non siamo soli”.

Inoltre, The Debrief ha parlato con diversi ex colleghi di Grusch, che hanno testimoniato della sua reputazione. Karl E Nell, un colonnello dell’esercito in pensione, definì Grusch “irreprensibile”. Un rapporto sulle prestazioni del 2022, visto da The Debrief, descrive Grusch come un ufficiale con una bussola morale eccezionalmente forte.

Nick Pope, che ha indagato sugli avvistamenti UFO per il Ministero della Difesa britannico (MoD) negli anni ’90, ha sottolineato l’importanza dei resoconti di Grusch e Grey sui materiali alieni. “Una cosa è avere storie sui blog di cospirazione, ma questo lo porta al livello successivo, con veri informatori”, ha detto Pope.

Ad un certo livello, è comprensibile che molte persone trovino allettante immaginare che il governo degli Stati Uniti abbia nascosto l’esistenza di astronavi aliene recuperate. Tuttavia, c’è chi rimane scettico su questo problema e continua a dubitare delle dichiarazioni di Grusch per vari motivi.

Ad esempio, nell’articolo The Debrief, Grusch non afferma di aver visto personalmente navi aliene né di fornire informazioni su dove potrebbero nascondersi. Invece, afferma di aver avuto numerose conversazioni con colleghi che hanno avuto quell’esperienza.

Pertanto, The Debrief ha riferito che la conoscenza di Grusch di materiali e veicoli non umani era basata su “ampie interviste con funzionari dell’intelligence di alto livello”. Ha sottolineato di aver informato il Congresso dell’esistenza di un “programma di recupero” per il materiale UFO.

Questo aspetto ha generato scetticismo tra alcuni, poiché si basa su testimonianze indirette e non su prove visive dirette.

“Sicuramente non siamo soli”, ha detto Grusch a NewsNation. “I dati indicano, in modo abbastanza empirico, che non siamo soli”, ha sottolineato.

“Esiste una sofisticata campagna di disinformazione rivolta al pubblico americano che è grossolanamente immorale e non etica”, ha affermato Grusch.