Questo giovedì 1 febbraio Google ha presentato un nuovo Doodle in omaggio all’archeologo messicano Alfonso Caso, considerato da molti come una delle persone che ha aggiunto più conoscenze agli studi precolombiani. In questa occasione, quando accedi a google.com, puoi vedere uno “scarabocchio” dello scienziato che tiene in mano un libro al centro delle lettere del motore di ricerca. Accanto, oltre ai libri, c’è una pala, e sullo sfondo si vede una piramide azteca, che allude al lavoro archeologico di Alfonso Caso.

Alfonso Caso: l’archeologo messicano che ha rivoluzionato gli studi precolombiani

Nato a Città del Messico nel 1896, Caso fu un intellettuale di spicco e fece importanti scoperte archeologiche. Caso fu storico, giurista e accademico. Nell’inverno del 1930 effettuò esplorazioni a Monte Albán e nel 1932 scoprì la Tomba 7. Inoltre, scrisse 300 opere, tra cui Urnas de Oaxaca (1952), La Ceramica di Monte Albán (1967) e Il Tesoro di Monte Albán. (1969), I calendari preispanici (1967) e L’interpretazione del Codice Colombino (1966), tra gli altri.

D’altra parte, fu rettore dell’Università Nazionale Autonoma del Messico e diresse il Dipartimento di Archeologia del Museo Nazionale. Successivamente divenne direttore dell’Istituto nazionale di antropologia e storia (INAH).

Il doodle di Google ha l’obiettivo di celebrare o commemorare eventi, conquiste o persone che hanno segnato un prima e un dopo nel mondo.

Quali sono stati i contributi più importanti

In questo senso il server Internet cambia per un giorno il proprio logo sulla home page.

Le scoperte più importanti avvennero nelle città preispaniche di Monte Albán e Monte Negro. Alla luce di questi eventi, pubblicò un gran numero di libri, articoli, nonché conferenze e letteratura popolare.

Uno dei suoi contributi più importanti fu la decifrazione del sistema di scrittura delle culture preispaniche di Oaxaca. Dopo aver fornito queste conoscenze, ha ottenuto per il suo lavoro numerosi premi e riconoscimenti, tra i quali spicca il Premio Nazionale della Scienza.

Vinse anche il Premio Manuel Ávila Camacho nel 1952; il Premio Nazionale delle Scienze e delle Arti nel 1960, la Medaglia del Senato della Repubblica francese nel 1966 e il Premio Fray Bernardino de Sahagún in Antropologia nel 1970.

Allo stesso tempo, si interessò alla cultura azteca e fu uno dei principali ricercatori, poiché trovò molte famose pietre incise che rappresentavano le divinità del Messico centrale, come la Pietra del Sole. Concordò anche che si trattasse di un sistema di calendario, parte della cultura messicana, alla base del quale ci sono i suoi miti di origine.

In un’altra occasione, scoprì i confini del territorio e una serie di eventi che collegavano gli dei di quello che chiamò il Popolo del Sole, il popolo Mexica, che prese in gran parte il controllo dei destini degli altri popoli mesoamericani in un momento vicino alla conquista ispanica.

Una delle frasi più popolari dell’archeologo, secondo il sito ufficiale del National College, era:

“Per la nostra gente in America, l’antropologia non è qualcosa di puramente teorico né un’applicazione mediata. È una disciplina che è radicata nei nostri cuori e nelle nostre vite”.

Inoltre, fece parte di diverse società scientifiche: fu Honorary Fellow del Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, Membre d’Honneur della Société des Américanistes di Parigi, tra altre società.

L’archeologo morì nel Distretto Federale il 30 novembre 1970.