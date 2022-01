Upload, la seconda stagione dall'11 marzo su Prime Video

Oggi è stato annunciato che la seconda stagione di Upload tornerà su Prime Video venerdì 11 marzo 2022. Il poster ufficiale della seconda stagione e uno speciale video riassunto della prima sono disponibili da ora. Il riassunto mostra i personaggi principali e gli highlights della trama della prima stagione, quando i fan hanno iniziato a conoscere il mondo dell’aldilà digitale, la tecnologia di un futuro non troppo lontano (come la “tuta da sesso”, una tuta simile a quelle da sub, che si può indossare per provare sensazioni fisiche o fare sesso nel metaverso), un complesso triangolo amoroso e sono poi stati lasciati con molti quesiti e senza troppe risposte riguardo ad un possibile omicidio.

La seconda stagione in sette episodi da 30 minuti debutterà in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori in tutto il mondo.

Upload

Upload è una serie comedy sci-fi creata dall’autore vincitore di un Emmy Award Greg Daniels (The Office, Parks and Recreation), ambientata in un futuro tecnologicamente avanzato dove telefoni con ologrammi, stampanti alimentari 3D e supermercati automatici sono la normalità. Ma, soprattutto, gli esseri umani possono scegliere di essere “caricati” in un aldilà virtuale.

Nella seconda stagione di Upload Nathan si ritrova ad un bivio nella sua vita dell’aldilà… Ingrid, la sua ragazza, è arrivata inaspettatamente a Lakeview nella speranza di rafforzare il loro rapporto, ma il suo cuore desidera ancora segretamente Nora, il suo “angelo” del servizio clienti. Nel frattempo, Nora è uscita dal sistema ed è coinvolta nelle attività di un gruppo ribelle e anti-tecnologico, i “Ludds”.

La seconda stagione è ricca di nuovi elementi del futuro prossimo, incluso il nuovissimo programma digitale per bambini via app di Lakeview chiamato “prototykes”, e altri scorci satirici su progressi tecnologici e problemi a venire.

La serie è creata da Greg Daniels, che ne è anche executive producer insieme a Howard Klein.

Upload vede tra i protagonisti: Robbie Amell nel ruolo di “Nathan”, Andy Allo nei panni di “Nora”, Kevin Bigley interpreta “Luke”, Allegra Edwards è “Ingrid”, Zainab Johnson nel ruolo di “Aleesha”, Owen Daniels è il “Ragazzo I.A.”, Josh Banday nei panni di “Ivan” e Andrea Rosen interpreta “Lucy”.