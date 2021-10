Facebook si chiamerà Meta, il Metaverso di Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg ha ufficializzato giovedì la nuova identità dell’azienda durante l’atteso Connect: Facebook cambia il nome e si chiamerà Meta, in omaggio a una nuova visione di realtà virtuale per il futuro, che il social network ha battezzato “metaverso”.

La decisione di adottare una nuova identità aziendale da parte del colosso è stata letta anche come la volontà di allontanarsi dalle polemiche che lo hanno investito, soprattutto di recente. E in un certo senso, le parole pronunciate da Zuckerberg ne danno indirettamente una conferma.

Le azioni di Facebook aumentano di quasi il 4% dopo aver annunciato il cambio di nome

Le azioni di Facebook sono aumentate di quasi il 4% da quando la società ha annunciato il 28 ottobre che sarebbe stata ribattezzata Meta.

Questa decisione, annunciata durante la conferenza annuale degli sviluppatori e confermata dal co-fondatore dell’azienda Mark Zuckerberg, cerca di riflettere il nuovo approccio dell’azienda, che lavora per costruire il suo metaverso.

Il mese scorso, il gigante dei social media ha rivelato che prevede di investire 50 milioni di dollari in due anni in programmi di collaborazione con altre organizzazioni e settori nella ricerca per lo sviluppo di un “metaverso”.