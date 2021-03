QUELLA NOTTE A MIAMI…, di Regina King – Quella notte a Miami… è il racconto immaginario di una notte incredibile in cui le icone Cassius Clay (Eli Goree), Malcolm X (Kingsley Ben-Adir), Sam Cooke (Leslie Odom Jr.) e Jim Brown (Aldis Hodge) si riuniscono per discutere del proprio ruolo nel movimento per i diritti civili e nella rivoluzione culturale degli anni ’60.

Più di 40 anni dopo le loro conversazioni sulle ingiustizie su base razziale, religione e responsabilità personale sono ancora di grande valore.