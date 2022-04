Vedere Torino-Milan Streaming Gratis On-line è possibile oggi domenica 10 aprile 2022 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali: si gioca per la 32a giornata di Serie A. Si gioca domenica allo stadio Olimpico Grande Torino e dirige l’incontro l’arbitro Doveri, con Lo Cicero e Bercigli come assistenti del direttore di gara e Irrati al Var, assistito da Longo. Quarto uomo: Marcenaro. i rossoneri non possono sbagliare e contro i granata servirà una vittoria per riscattare il pari col Bologna e tenere a distanza di sicurezza Napoli e Inter.

Torino-Milan in TV



Torino-Milan in tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Il Milan ha vinto tutte le ultime quattro sfide di Serie A contro il Torino, con un punteggio complessivo di 11-0 – solo una volta i rossoneri hanno ottenuto cinque successi consecutivi contro i granata nella competizione, tra il 1950 e il 1952.

Torino-Milan Streaming Live, probabili formazioni

Grazie alla vittoria per 1-0 sulla Salernitana nell’ultimo turno, il Torino ha interrotto una striscia di otto partite senza successi in Serie A – i granata potrebbero tenere la porta inviolata per due gare di fila nella competizione per la prima volta dallo scorso settembre.

Torino (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Ricci, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti. Allenatore Juric. A disposizione in panchina: Milinkovic, Gemello, Zima, Rodriguez, Ansaldi, Waming, Aina, Linetty, Seck, Pellegri, Pjaca. Indisponibili: Djijdi, Fares, Mandragora, Praet, Sanabria, Zaza. Squalificati: nessuno.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Ballo-Toure, Gabbia, Bakayoko, Krunic, Brahim Diaz, Messias, Maldini. Indisponibili: Kjaer, Florenzi, Romagnoli, Bennacer, Ibrahimovic, Rebic, Castillejo. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Doveri. Guardalinee: Lo Cicero e Bercigli. 4° uomo: Marcenaro. VAR: Irrati. Assistente VAR: Longo.

Torino-Milan Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta in italiano



Torino-Milan live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Il Torino ha perso tutte le ultime sei sfide di Serie A contro la squadra prima in classifica a inizio giornata – risale al 3 maggio 2019 (1-1 v Juventus) l’ultima volta che è rimasto imbattuto contro la capolista.

Dove vedere la partita Torino-Milan Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Torino-Milan, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” che però è stato dichiarato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

L’ultimo incontro tra granata e rossoneri all’Olimpico Grande Torino in Serie A si è concluso con un 7-0 per il Milan, che potrebbe ottenere due successi consecutivi in casa dei piemontesi per la prima volta dal 2008 (quando era guidato da Carlo Ancelotti).