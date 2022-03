Vedere Torino-Inter Streaming Gratis On-line è possibile oggi alle ore 20:45 italiane sui canali digitali. La 29a giornata di Serie A continua con il posticipo serale allo Stadio Olimpico Grande Torino con la sfida tra Torino-Inter: è la decima del girone di ritorno (dopo questa nove al termine del campionato).

Nella scorsa giornata di campionato la squadra di Simone Inzaghi è tornata a segnare e a vincere con lo straripante 5-0 contro la Salernitana. Inoltre, martedì la trasferta di Champions League in casa del Liverpool è valsa l’eliminazione dalla competizione, ma l’ottima prestazione e la vittoria per 0-1 hanno migliorato morale e consapevolezza dei nerazzurri. In campionato l’Inter insegue al secondo posto la capolista Milan che ieri ha vinto 1-0 in casa contro l’Empoli.

Torino-Inter in TV



Torino-Inter in tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Sarà Pierluigi Pardo a raccontare Torino-Inter su DAZN. Il commentatore tecnico scelto per la partita sarà invece Dario Marcolin.

Torino-Inter Streaming Live, probabili formazioni



Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la squadra di Ivan Juric non vince dal 15 gennaio in casa della Sampdoria, nonostante le prestazioni siano state spesso più generose del risultato. In casa gli ultimi tre punti sono arrivati con il netto 4-0 del 10 gennaio contro la Fiorentina, ma l’eccellente lavoro della prima parte di stagione eleva comunque i granata nei primi posti della parte destra della classifica.

La zona retrocessione è lontanissima, con il Venezia lontano 12 punti.

Torino (3-4-2-1): Berisha; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti. Allenatore Juric. A disposizione in panchina: Gemello, Buongiorno, Izzo, Ansaldi, Linetty, Ola Aina, Ricci, Warming, Seck, Sanabria, Pjaca, Pellegri, Zaza. Indisponibili: V Milinkovic-Savic, Fares, Praet, Edera, Zima. Squalificati: nessuno.

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, A Bastoni; Dumfries, Barella, Vidal, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: I Radu, Cordaz, Ranocchia, Dimarco, Kolarov, Darmian, Gosens, Gagliardini, Vecino, Sanchez, Correa, Caicedo. Indisponibili: De Vrij, Brozovic. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata. Assistenti: Giallatini e Bresmes. IV uomo: Marcenaro. Var: Massa. Assistente Var: Preti.

Torino-Inter Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta in italiano



Torino-Inter streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

L’Inter ha pareggiato tutte le ultime tre trasferte di campionato (v Atalanta, Napoli e Genoa). L’ultima volta in cui i nerazzurri hanno infilato una striscia più lunga di pareggi fuori casa in Serie A risale al dicembre 2004 (sei in quel caso, con Roberto Mancini alla guida).

Dove vedere la partita Torino-Inter Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Torino-Inter, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” che però è stato dichiarato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.