Aggiornamento Terremoto Roma. Un terremoto di magnitudo 3,0 è stato registrato dalla Rete Sismica Nazionale (INGV Terremoti) questa notte, venerdì 3 aprile 2020, alle ore 2:12 italiane. L’epicentro del terremoto è stato localizzato in provincia di Roma, tra i comuni di Marcellina, San Polo dei Cavalieri, Vicovaro (entro 6 km dall’epicentro), a una profondità (ipocentro) di 16 km.

Il terremoto è stato ampiamente risentito in tutta l’area a est di Roma e all’interno della Capitale, soprattutto nei quartieri orientali. Ilè stato sentito anche aie in. Non si segnalano danni a persone o cose.