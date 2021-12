Dove vedere GP Arabia Saudita Formula 1 Streaming Gratis. Con una prima fila dominata dalla Mercedes, il Gran Premio dell’Arabia Saudita, penultima gara della stagione di Formula 1 stagione 2021, promette spettacolo: potrebbe anche essere l’ultimo in termini di campionato piloti.

Mancano solo due appuntamenti alla fine della stagione. Ora è il momento del Gran Premio dell’Arabia Saudita. Il percorso situato nella Corniche Bay, a Jeddah, aspira ad essere il circuito cittadino più veloce del mondo.

Costruita all’ultimo minuto, la pista saudita è la seconda più lunga del calendario: 6175 metri di lunghezza. Supera così i circuiti urbani dell’Azerbaigian e di Monaco. Lo batte solo Spa-Francorchamps (7.004 km). Ha 27 curve e sicuramente ci sarà occasione di sorpasso. Si prevede una velocità media di 252,8 km/h, come si è appreso tramite simulazioni.

Il fatto è che la lotta per il titolo non potrebbe essere più entusiasmante. Nella tripletta (Messico, Brasile e Qatar) ne è uscito vivo Lewis Hamilton. Il sette volte campione ha segnato 68 punti in quelle tre gare, rispetto ai 64 del leader Max Verstappen. La buona notizia è che ha chiaramente vinto le ultime due gare e inizia come il favorito per l’Arabia Saudita. Anche alla Red Bull lo riconoscono.

La Ferrari domani partirà in seconda fila con il quarto posto guadagnato in qualifica da Charles Leclerc, un buon risultato anche perché Carlos Sainz, vittima di un leggero tocco in Q2, non è riuscito a passare il traguardo e scatterà solo 15°.

Dove vedere il GP Arabia Saudita di F1 2021 streaming tv e diretta senza usare Rojadirecta



Il Gran Premio dell’Arabia Saudita in diretta tv vedrà la partenza gara alle ore 18:30 di oggi domenica 5 dicembre in diretta streaming sui canali digitali di Sky Sport 1 (canale 201 del satellite e 382 del digitale terrestre) e Sky Sport F1 (canale 207 del satellite). Video streaming gratis online per gli abbonati con l’app Sky Go (link skygo.sky.it), mentre a pagamento per tutti c’è Now TV. In replica dalle 19:30 su TV8 in chiaro (125 Sky e 8 del Digitale Terrestre).