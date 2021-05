Giappone: 2 Meloni venduti all'Asta per oltre 20mila euro

Questo potrebbe essere l’indicatore più improbabile di una ripresa economica post-pandemia: 2 meloni giapponesi premium venduti all’asta per oltre 20.000 euro, 22 volte più del prezzo dello scorso anno, appesantiti dal coronavirus. Nello specifico, due meloni “Yubari”, sono stati venduti sabato nelle aste di Sapporo sull’isola di Hokkaido, nel nord del Giappone per una somma record di 2,7 milioni di yen (20.370 euro). La coppia è stata la prima dell’anno ad essere messa all’asta al mercato all’ingrosso di Sapporo ed è stata acquistata da un’azienda locale di alimenti per l’infanzia, il cui presidente ha detto che sperava che l’acquisto diffondesse un po’ di buon umore.

“Anche se ci sono ancora molte notizie negative, spero che possano aiutare le persone a sorridere e superare la pandemia”, ha detto alla stazione televisiva nazionale NHK.

Questa somma, che sarebbe sufficiente per acquistare una nuova auto in Giappone, soppianta i 3,2 milioni di yen ottenuti tre anni fa per due

I giapponesi hanno un culto della frutta di lusso e del melone Yubari, un melone Cantalupo coltivato sull’isola di Hokkaido e protetto da un’etichetta, un regalo molto popolare, come il buon vino. Pur pagando tali somme, i giapponesi non guardano al costo di acquisto, in particolare quando offrono la frutta, un dono prezioso nell’arcipelago.

Nei reparti dei grandi magazzini dedicati o negozi specializzati, le opere d’arte della natura sono esposte come gioielli, protette da una rete bianca. Spesso vendute singolarmente, mele, pere, pesche, uva presentano forme perfette e lasciano un gusto squisito al palato. Anche nei supermercati di base, la frutta è ancora costosa: una sola mela spesso costa l’equivalente di 2 euro. Eppure in Italia diciamo che la frutta è cara. Se amate la frutta e non potete farne a meno… beh, cominciate ad ipotecare casa vostra, come avviene in un qualunque supermercato “Tokyo food show”. Godiamo la frutta noi che possiamo!