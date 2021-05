Ancora oggi gli stereotipi di genere impattano quotidianamente, con misoginia e maschilismo, e negativamente sulla vita delle donne fin dall’infanzia. L’episodio di sessismo e discriminazione che ha visto protagonista suo malgrado Aurora Leone alla vigilia della Partita del Cuore non è purtroppo un episodio isolato né limitato al solo ambiente sportivo.

ActionAid esprime piena solidarietà ad Aurora Leone di The Jackal. Il gruppo è al fianco di ActionAid dal 2016 e grazie al loro linguaggio ironico e innovativo sono state realizzate campagne online dedicate al sostegno a distanza e video creativi in cui si parla di diritti umani, strappando sorrisi e abbattendo stereotipi.

“L’impegno che quotidianamente ActionAid mette per contrastare la violenza sulle donne parte anche dagli stereotipi di genere, che sono alla base delle disuguaglianze tra donne e uomini in tutti gli ambiti della vita. Quanto accaduto ad Aurora Leone ci deve far capire che dobbiamo seriamente impegnarci per cambiare i comportamenti delle persone, non soltanto le leggi. Forza Aurora, non sei sola, questa volta siamo noi al tuo fianco!” afferma Katia Scannavini, Vice Segretaria Generale ActionAid.

In Italia e nei paesi del mondo in cui opera, ActionAid è impegnata nel combattere gli stereotipi di genere e promuovere il diritto per le donne a una vita senza violenza. Parallelamente, è impegnata insieme al mondo dello sport e del calcio per promuovere progetti di inclusione sociale. A Napoli, con “Dialect”, un progetto contro discriminazioni e razzismo ActionAid coinvolge 150 ragazze e ragazzi adolescenti che si confrontano attraverso il calcio e la metodologia non competitiva Football3 per combattere l’intolleranza.