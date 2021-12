Promozione Fibra di Aruba a partire da 17,49€ /mese

La Fibra di Aruba con Download fino a 1 Gbps e Upload fino a 300 Mbps si rinnova con un’offerta eccezionale su internet. Attraverso una semplice verifica del proprio indirizzo di casa sulla pagina web di Aruba.it si può approfittare di questa promozione: Promo Fibra di Aruba a partire da 17,49€ /mese* anziché 26,47€/mese, per i primi 12 mesi. L’offerta è valida fino al 31/01/2022.

Ecco alcune delle novità dell’offerta pensata per l’utente:

Attivazione gratuita : zero costi di attivazione, anche nelle aree bianche .

: zero costi di attivazione, . Indirizzo IPv6 statico, Nessuna linea telefonica, Assistenza H24.

Se cambi idea Aruba ti rimborsa : “entro il trentesimo giorno dalla data del pagamento, se non sei soddisfatto, ti rimborsiamo in 5 giorni i costi sostenuti”.

: “entro il trentesimo giorno dalla data del pagamento, se non sei soddisfatto, ti rimborsiamo i costi sostenuti”. Disdici quando vuoi : anche dopo i trenta giorni potrai recedere dal contratto in qualsiasi momento, pagando un costo di recesso fisso di soli 20€.

: anche dopo i trenta giorni potrai recedere dal contratto in qualsiasi momento, pagando un fisso di soli 20€. Sconti sui prodotti Aruba: per coloro che scelgono la offerta fibra di Aruba, tanti sconti esclusivi fino all’80%. Al momento sono: PEC -80%; Hosting -60%; Fatturazione Elettronica -50%; Firma Digitale -20%; Servizi Cloud – Voucher da 25,00 €.

E con Fibra Aruba Extra hai anche l’assistenza prioritaria e chat H24, direttamente dall’Italia.

La copertura di Aruba di vera fibra ottica 100% (per verificare basta andare all’indirizzo https://fibra.aruba.it) continua a crescere e da Gennaio raggiungerà tantissime nuove città italiane. Se la tua zona non è ancora coperta, non preoccuparti, puoi lasciare i tuoi dati e Aruba ti contatterà appena sarà disponibile nella tua area.

*Offerta soggetta a limitazioni di tipo geografico, disponibile solo su rete FTTH Open Fiber. La promozione è valida fino al 31.01.2022, l’attivazione è gratuita, anche per le aree bianche.

Aruba ti ricorda che la rete in fibra ottica è costituita da materiali resistenti e sostenibili, così come le tecniche di cablaggio impiegate per installarla sono a basso impatto ambientale. Inoltre, la diffusione di questa tecnologia favorisce l’utilizzo dei servizi digitali, con conseguente minore sfruttamento delle risorse ambientali, riduzione di emissioni e rifiuti.