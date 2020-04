TOKYO (JAPAN) – Il Ministero della Difesa giapponese svilupperà un piano in modo che i piloti delle Forze di autodifesa del Paese asiatico possano rispondere ad un oggetto volante non identificato (UFO).

Secondi quanto riferito da NHK, il ministro della Difesa giapponese Kono Taro ha dichiarato in una conferenza stampa di non credere negli UFO, affermando che finora i suoi militari non ne hanno rilevato nessuno.

Tuttavia, ha assicurato che il suo paese sarà preparato per un eventualeI.

La notizia arriva dopo che il Pentagono ha pubblicato ufficialmente tre brevi video UFO: oggetti volanti non identificati registrati nel 2004 e 2015 che sono stati rivelati dalla To the Stars Academy of Arts and Science (TTSA), una società fondata da Tom DeLonge, ex cantante dei Blink-182.

In questo senso, Taro ha indicato che gli piacerebbe sapere perché Washington ha pubblicato queste immagini e la loro analisi.