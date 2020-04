La NASA ha pubblicato un’impressionante immagine degli iconici “Pilastri della Creazione” della Nebulosa Aquila, una regione attiva di formazione stellare a circa 6 mila anni luce dalla Terra, fotografata per la prima volta dal telescopio spaziale Hubble nel 1995.

L’immagine ben nota mostra i pilastri nella luce visibile, che può essere percepita dall’occhio umano. Ora i ricercatori hanno rivisitato questa immagine, una delle più iconiche e popolari di Hubble, alla luce infrarossa, “che attraversa polvere e gas nascosti e rivela una visione più sconosciuta, ma altrettanto sorprendente, dei pilastri”.

“In questa visione eterea, l’intera cornice è costellata di stelle luminose e si rivelano che si formano delle stelle all’interno dei pilastri. I contorni spettrali dei pilastri appaiono molto più delicati e si stagliano contro una foschia blu spettrale”, racconta la NASA.

A differenza dell’immagine del 1995, nella luce infrarossa le incredibili strutture monolitiche di gas e polvere interstellare appaiono più deboli e spettrali, mentre mettono in risalto un brillante caleidoscopio di stelle “appena nate” (secondo la nostra prospettiva, in quanto la luce ha viaggiato per milioni di anni fino a noi per essere catturata).

Nel tempo, man mano che le stelle sulla punta dei Pilastri diventano sempre più grandi, la loro radiazione diventerà più forte e distruggerà lentamente il gas che li circonda, cambiando per sempre l’aspetto di quelle colonne astrali.