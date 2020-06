Brescia Genoa streaming gratis link. Fischio d’inizio alle ore 17:15 di oggi sabato 27 giugno 2020. Brescia Genoa è valida per la 28a giornata del campionato di calcio di Serie A: si gioca prima di Cagliari-Torino delle 19:30 e Lazio-Fiorentina delle 21:45. Il Genoa ha vinto le ultime due sfide di Serie A contro il Brescia e non ha mai trovato tre successi consecutivi contro le Rondinelle nella competizione. Il Brescia ha affrontato nove volte il Genoa in gare interne della massima serie: per i padroni di casa quattro vittorie, tre pareggi e due sconfitte. Il Brescia ha vinto solo una delle prime 13 partite casalinghe di questo campionato: le Rondinelle non hanno mai fatto peggio dopo altrettante gare interne in A. Il Genoa ha vinto le ultime due trasferte di Serie A e non arriva a tre successi esterni di fila da novembre 2014.

Come vedere Brescia Genoa in diretta tv.

Diretta Brescia Genoa con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite). La partita non viene trasmessa in chiaro. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Dove vedere Brescia Genoa Streaming al posto di Rojadirecta.



Brescia Genoa streaming gratis per tutti gli abbonati con SkyGo, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento.

Brescia Genoa Formazioni.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Bjarnason, Tonali, Dessena; Zmrhal; Torregrossa, Donnarumma. All. Lopez. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Alfonso, Bisoli, Chancellor, Cistana.

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ankersen, Cassata, Schöne, Sturaro, Barreca; Sanabria, Iago Falque. All. Nicola. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Criscito, Radovanovic, Sanabria.