FOTO UFO – Gli anni ’70, il loro fascino anche per ciò che concerne la tematica UFO. Un decennio che fu particolarmente vivace nel campo dei presunti avvistamenti OVNI, vere e proprie “ondate” in diverse zone del mondo, Italia compresa.

Numerosi di quei misteri, grazie allo sviluppo delle tecnologie video e fotografiche, furono immortalati da numerose immagini.

Sul portale tematico “”, è presente uncon lepiù significative di quel decennio.

Dischi volanti, luci e strani velivoli, oltre a misteriose presenze che furono notate nelle Missioni Apollo sulla Luna. In molti casi vi fu una interpretazione “convenzionale” di quegli enigmi in immagini, in altri casi il mistero è rimasto insoluto.

Diverse foto furono rese pubbliche e finirono sulle pagine anche dei giornali tradizionali che, dal canto loro, iniziarono maggiormente ad interessarsi agli UFO Sightings, soprattutto in una prospettiva diversa rispetto al passato.