Nuova Delhi in quarantena, causa aumento infezioni Covid-19 in India.

Nuova Delhi (capitale dell’India) ha imposto un blocco di una settimana lunedì notte per prevenire il collasso del sistema sanitario della capitale indiana a causa di un’ondata esplosiva di casi di coronavirus.

In scene già viste altrove, le ambulanze vanno di ospedale in ospedale cercando di trovare un letto vuoto, mentre i pazienti si mettono in fila davanti alle strutture mediche in attesa di essere ricoverati. Ci sono anche ambulanze dormienti fuori dai crematori, con una mezza dozzina di corpi ciascuna.

“La gente continua ad arrivare, in una situazione quasi collassata”, ha detto il dottor Suresh Kumar, che gestisce il Lok Nayak Jai Prakash Narayan Hospital, uno dei più grandi di Nuova Delhi per il trattamento di pazienti con Covid-19. Hanno un disperato bisogno di ossigeno, ha detto Kumar.

Ma la città deve far fronte alla carenza di ossigeno e di alcuni medicinali.

Solo pochi mesi dopo che l’India pensava di aver visto il peggio della pandemia, il virus si sta diffondendo a un ritmo più veloce che in qualsiasi altro momento, ha detto Bhramar Mukherjee, un biostatistico presso l’Università del Michigan. Il rimbalzo è devastante per l’India e ha pesato pesantemente sugli sforzi globali per porre fine alla pandemia, poiché il paese è un importante produttore di vaccini.

Bilancio globale vittime coronavirus: superati i 3 milioni in India

L’India ha segnalato più di 270.000 infezioni lunedì, il più grande aumento giornaliero dall’inizio della pandemia. Ora ha registrato più di 15 milioni di contagi e più di 178mila morti. Gli esperti concordano sul fatto che questi numeri sono probabilmente sottostimati.

In risposta, le autorità hanno ricominciato a imporre misure rigorose. Tutti i negozi e le fabbriche chiuderanno per una settimana, ad eccezione di quelli che forniscono servizi essenziali, come i negozi di alimentari. Le persone non dovrebbero lasciare le loro case se non per importanti motivi, come la ricerca di cure mediche. Potranno inoltre recarsi negli aeroporti o nelle stazioni ferroviarie.

