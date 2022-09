GALLES – Il nuovo monarca del Regno Unito, Carlo III, ha vissuto un momento piuttosto imbarazzante questo 16 settembre a Cardiff (Galles), quando ha salutato una folla di persone che, per la maggior parte, sembravano felici di riceverlo. Tuttavia, un uomo ha rotto il tono festivo dell’incontro ponendo al re una domanda difficile: “Mentre lottiamo per riscaldare le nostre case, dobbiamo pagare per la tua parata.

Noi contribuenti abbiamo pagato 100 milioni di sterline per te, per cosa?”.

La risposta del nuovo re sembrava essere piuttosto sprezzante, poiché mormorava semplicemente una breve “sure” (sicuro in italiano,o qualche parola simile) e continuava a muoversi rapidamente lungo la linea e stringere la mano ai presenti.

Come il resto dei paesi dell’Europa occidentale, il Regno Unito ha subito nell’ultimo semestre un enorme aumento dei prezzi dell’energia a causa del conflitto in Ucraina e delle sanzioni contro la Russia. A causa di questa situazione, il governo britannico ha deciso di fissare un importo massimo per le bollette elettriche nelle abitazioni a partire da ottobre.

Ecco il video: