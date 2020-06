Juventus Napoli Diretta Streaming. Finale di Coppa Italia 2020: si gioca alle ore 21 di oggi mercoledì 17 giugno 2020 allo stadio Olimpico di Roma dove, nel 2012, Juventus e Napoli giocarono l’ultima finale della TIM CUP. In quella occasione gli azzurri di Mazzarri batterono i bianconeri di Conte per 2-0 con gol di Cavani (al 63′ su calcio di rigore) e Hamsyk (all’83’). La Juventus arriva alla finale dopo aver eliminato il Milan di Pioli in semifinale, mentre il Napoli ha avuto la meglio dell’Inter di Antonio Conte.

Juventus Napoli Coppa Italia Streaming al posto di Rojadirecta: Gratis Link su Rai Play.

Diretta tv in chiaro su Rai Uno alle ore 21:00 di oggi mercoledì 17 giugno 2020.

Le probabili formazioni di Juventus Napoli:

per tutti con Rai Play .

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mário Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore Gennaro Gattuso. Squalificati: Ospina (1). Indisponibili: Manolas.

Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa, CR7 Cristiano Ronaldo, Dybala. Allenatore Maurizio Sarri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Higuain, Demiral.

Arbitro: Daniele Doveri.