Vedere Milan Venezia Streaming Gratis On-line è possibile oggi mercoledì 22 settembre 2021 sui canali digitali: si gioca per la quinta giornata del campionato di calcio di Serie A 2021-22. Nei 12 precedenti disputati in Serie A in casa dei rossoneri, il bilancio è nettamente favorevole a questi ultimi con 7 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta.

L’ultima vittoria in trasferta del Venezia contro una squadra lombarda in Serie A risale al maggio 1947, a tavolino contro il Brescia – l’ultimo successo sul campo è datato invece aprile 1943, 4-1 contro l’Inter.

Il fischio d’inizio della partita allo Stadio Picco e che sarà arbitrata dall’arbitro Aureliano di Bologna, è in programma alle ore 20:45 italiane di questa sera, dopo Spezia-Juventus delle 18:30.

Il Venezia ha subito tre degli ultimi quattro gol in Serie A dal minuto 89 in poi; il gol finora più tardivo del Milan in questo campionato è proprio l’ultimo, quello segnato da Rebic alla Juventus al 76’.

Milan Venezia Streaming Live, probabili formazioni



Con una vittoria il Milan eguagliarebbe i 13 punti conquistati nelle scorso campionato dopo le prime cinque giornate (4V, 1N): sarebbe solo la quarta volta con almeno 13 punti per i rossoneri a questo punto del torneo nel XXI secolo (2002/03, 2003/04 e 2020/21).

Milan (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, A. Romagnoli, Gabbia, T Hernandez; Tonali, Bennacer; Florenzi, B Diaz, Leao; Rebic. Allenatore Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Jungdal, Tomori, Ballo-Touré, Saelemaekers, Kessie, Pellegri, Maldini.

Venezia (4-3-3): Maenpaa; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Crnigol, Vacca, Tessmann; Okereke, Henry, Aramu. Allenatore Zanetti. A disposizione in panchina: Neri, Modolo, Ebuehi, Schnegg, Svoboda, Heymans, Busio, Bjarkason, Kiyine, Peretz, Johnsen, Forte.

Arbitro: Pezzuto di Lecce. Guardalinee: Longo e Bercigli. Quarto uomo: Gariglio. VAR: Banti. AVAR: Alassio.

Milan Venezia in TV



Milan Venezia in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Partita disponibile anche sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Milan Venezia Streaming Gratis



Milan Venezia live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), Sky Go e NOW, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

