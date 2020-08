Oggi in Champions League si gioca l’ultimo quarto di finale (a partita secca): Manchester City Lione. Scopriamo dove vederlo in diretta streaming.

Il Lione è ai quarti di finale di UEFA Champions League per la prima volta dal 2009-10. I francesi sono passati da uno solo dei quattro quarti di finale di Champions League giocati – eliminazione del Bordeaux nel 2009-10.

Se il Manchester City dovesse avanzare, ci sarà una rappresentante inglese nella semifinale finali di UEFA Champions League per la terza stagione consecutiva, la più lunga dal 2003-04 – 2008-09 (sei campagne successive).

Le nostre probabili formazioni di Manchester City Lione.

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Sterling, Jesus, Foden. Allenatore Pep Guardiola.

Lione (4-3-3): Lopes; Dubois, Denayer, Marcelo, Marçal; Caqueret, Guimarães, Aouar; Depay, Dembele, Cornet. Allenatore Rudi Garcia.

Manchester City Lione streaming gratis link al posto di Rojadirecta.

La partita Manchester City Lione sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (472 del digitale terrestre e 201 del satellite), Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).

Sarà visibile in live streaming tramite la piattaforma Sky Go (https://skygo.sky.it/) riservata agli abbonati Sky con pc, smartphone e tablet. A pagamento per tutti con la piattaforma Now TV. Fischio d’inizio alle ore 21:00 italiane di oggi sabato 15 agosto 2020.

La partita non viene trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi nemmeno in streaming gratis online con Mediaset Play (https://www.mediasetplay.mediaset.it/). Gol e highlights saranno visibili subito dopo il termine delle gare su Sky.