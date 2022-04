Vedere Lazio-Milan Streaming Gratis On-line è possibile oggi domenica 24 aprile 2022 alle 20:45 italiane sui canali digitali: si gioca per la 34a giornata di Serie A. Il Milan ha battuto nel match d’andata la Lazio per 2-0, ma non riesce a vincere entrambe le gare contro i biancocelesti in uno stesso campionato dalla stagione 2008/09 (Carlo Ancelotti era l’allenatore rossonero). Considerando anche il successo in Coppa Italia, il Milan ha già battuto due volte la Lazio in questa stagione (entrambe al Meazza): l’ultima annata in cui ha collezionato tre vittorie contro i biancocelesti è la 2004/05 (un successo in Supercoppa e due in campionato).

Lazio-Milan in TV

Lazio-Milan in tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Dopo aver sottoscritto l’abbonamento, i clienti dovranno scaricare l’app su una smart tv compatibile oppure attraverso un TIMVISION BOX, una console da gioco come PlayStation e Xbox, o dispositivi come Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

Lazio-Milan Streaming Live, probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Luis Alberto, Leiva, Basic; F Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri. A disposizione: Adamonis, Hysaj, Patric, Akpa Akpro, Kamenovic, J Cabral, Romero, Pedro. Indisponibili: Reina, Marusic, S. Radu, S. Milinkovic, Cataldi, Raul Moro. Squalificati: nessuno.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Kessie, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Gabbia, Romagnoli, Ballo-Tourè, Bakayoko, Krunic, B Diaz, Castillejo, Messias, Maldini, Lazetic, Ibrahimovic. Indisponibili: Kjaer, Florenzi, Rebic. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Guida. Guardalinee: Meli-Peretti. Quarto Uomo: Piccinini. VAR: Orsato. Assistente VAR: Zufferli.

Lazio-Milan Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta in italiano



Lazio-Milan live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Dove vedere la partita Lazio-Milan Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Lazio-Milan streaming, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” che però è stato dichiarato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.