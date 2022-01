Vedere Lazio-Atalanta Streaming Gratis On-line è possibile oggi alle ore 20:45 sui canali digitali: si gioca per la 23a giornata del campionato di calcio di Serie A, la quarta del girone di ritorno. Maurizio Sarri che ha presentato la sfida contro l’Atalanta di Gasperini parlando di continuità: “La squadra sta crescendo, nelle ultime 5 gare abbiamo conquistato 10 punti, una media di buon livello. Si gioca contro una squadra dal grande potenziale, il margine d’errore si ridurrà. Siamo alla ricerca di conferme, le prossime due gare ci diranno tanto”.

Sergej Milinkovic-Savic ha segnato quattro gol in Serie A contro l’Atalanta e ha fatto meglio solamente contro l’Inter (cinque reti): tuttavia il centrocampista della Lazio non è riuscito a trovare la rete nelle ultime tre sfide contro i bergamaschi nel massimo campionato – tra i centrocampisti di questo torneo, il serbo è quello che ha finora servito più assist nella competizione (otto).

Lazio-Atalanta in TV



Lazio-Atalanta in tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La partita sarà visibile anche su Sky Sport Uno (202 del satellite), Sky Sport Calcio (203 del satellite), Sky Sport (251 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite). Su DAZN, Lazio-Atalanta verrà raccontata dalla voce di Ricky Buscaglia, coadiuvato in telecronaca da Emanuele Giaccherini. Per quanto riguarda Sky, invece, le voci saranno quelle di Riccardo Gentile e Luca Marchegiani.

Escludendo i calci di rigore l’Atalanta è l’unica squadra a non aver ancora realizzato un gol da fermo in questo campionato: delle 44 reti dei nerazzurri 41 sono state su azione e tre dal dischetto – l’ultima rete da fermo dei bergamaschi (rigori esclusi) risale al 18 aprile, Malinovskyi su sviluppo di corner contro la Juventus.

Lazio-Atalanta Streaming Live, probabili formazioni

L’Atalanta ha segnato in tutte le ultime 11 partite giocate contro la Lazio in Serie A (3V, 4N, 4P): è la miglior striscia per i bergamaschi contro i biancocelesti nel massimo campionato – allo stesso tempo i capitolini hanno una striscia aperta di gare senza clean sheet più lunga solamente contro la Juventus (18).

Lazio (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore Sarri. A disposizione in panchina: Reina, Adamonis, Vavro, Lazzari, Floriani Mussolini, Basic, André Anderson, Romero, Raul Moro, Muriqi.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Pezzella; Pessina; Miranchuk, Muriel. Allenatore Gasperini. A disposizione in panchina: Rossi, Sportiello, Maehle, Koopmeiners, Djimsiti, Scalvini, Cittadini, Piccoli.

Arbitro: Sozza di Seregno. Guardalinee: Tegoni e Trinchieri. Quarto uomo: Baroni. VAR: Massa. Assistente VAR: De Meo.

Lazio-Atalanta Streaming Gratis



Lazio-Atalanta streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it) e SkyGo (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. A pagamento per tutti con NOW. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Dove vedere la partita Lazio-Atalanta Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Lazio-Atalanta, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” che però è stato dichiarato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.