Vedere Juventus-Salernitana Streaming Gratis On-line è possibile oggi domenica 20 marzo 2022 alle ore 15:00 sui canali digitali: si gioca per la 30a giornata di Serie A. Questo scontro dovrebbe essere una passeggiata per la Vecchia Signora, che è rimasta imbattuta nelle sue ultime 32 partite di Serie A contro squadre che iniziano il turno nelle ultime tre posizioni (28 vittorie, 4 pareggi). Detto questo, una sconfitta umiliante vedrebbe la Juventus perdere più partite casalinghe di campionato contro avversarie neopromosse nella massima serie in una singola stagione di Serie A per la prima volta sotto la guida dell’allenatore Massimiliano Allegri, dopo che ha già perso qui per 1-0 contro l’Empoli lo scorso agosto.

Juventus-Salernitana in TV



Juventus-Salernitana in tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Dopo essere rimasto a secco di gol nelle sue prime 12 sfide di Serie A contro squadre neopromosse, Dusan Vlahovic ha realizzato 10 reti nelle otto più recenti (inclusa una doppietta contro la Salernitana a dicembre, con la Fiorentina); con un gol, l’attaccante della Juventus eguaglierebbe Adem Ljajic (48 reti) come secondo miglior marcatore serbo nella storia della Serie A, dietro soltanto a Dejan Stankovic (51).

Juventus-Salernitana Streaming Live, probabili formazioni

Nessuna squadra ha segnato meno gol della Salernitana nella Serie A 2021/22: 22 reti, due in più di quelle realizzate da

Dusan Vlahovic finora (20); dall’altra parte, la Juventus conta 45 marcature nel torneo in corso: meno di qualsiasi altra squadra nella metà alta della classifica e record negativo per i bianconeri a questo punto della stagione dal 2010/11 (43 in quel caso).

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, Luca Pellegrini; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Bernardeschi; Vlahovic, Morata. Allenatore Massimiliano Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Chiellini, De Winter, Stramaccioni, De Sciglio, Miretti, Soulè, Kean, Dybala. Indisponibili: Chiesa, McKennie, Kaio Jorge, Zakaria, Bonucci, Locatelli, Akè. Squalificati: nessuno. Diffidati: Morata, Vlahovic, Pellegrini.

Salernitana (4-2-3-1): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; L Coulibaly, Ederson; Kastanos, Bonazzoli, Perotti; Djuric. Allenatore Nicola. A disposizione: Belec, Ruggeri, Gyomber, Zortea, Gagliolo, Bohinen, Radovanovic, M Coulibaly, Verdi, Ribery, Mikael, Mousset. Indisponibili: Strandberg, Veseli. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Ayroldi. Guardalinee: De Meo-Mokhtar. Quarto Uomo: Marchetti. Var: Abisso. Assistente Var: Alassio.

Juventus-Salernitana Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta in italiano



Juventus-Salernitana live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Dove vedere la partita Juventus-Salernitana Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Juventus-Salernitana, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” che però è stato dichiarato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.