Alle 21:00 italiane di oggi domenica 11 luglio 2021 si potrà vedere Italia-Inghilterra streaming live e diretta tv sul digitale. Italia e Inghilterra si affronteranno allo stadio Wembley di Londra per la finalissima degli Europei di calcio di Euro 2020. Tantissimo entusiasmo fuori da Wembley: a 5 ore dall’inizio della finale di Euro 2020, l’esterno dello stadio è già “invaso” da tantissimi tifosi inglesi. Ne sono previsti 67.500, di cui 6.619 italiani e 58mila inglesi.

Le formazioni di Italia-Inghilterra

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne. Allenatore Roberto Mancini. A disposizione in panchina: Sirigu, Meret, Acerbi, Bastoni, Toloi, Florenzi, Locatelli, Pessina, Cristante, Bernardeschi, Berardi, Belotti.

Inghilterra (4-2-3-1): (4-2-3-1): Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice; Saka, Mount, Sterling; Kane. Allenatore Gareth Southgate. A disposizione in panchina: Ramsdale, Johnstone, Grealish, Henderson, Rashford, Trippier, Mings, Coady, Sancho, Foden, James, Bellingham.

Arbitro: Bjorn Kuipers (Olanda). Assistenti: Van Roekel, Zeinstra (Olanda). IV uomo: Del Cerro Grande (Spagna) . VAR: Dankert (Germania). AVAR: Van Boekel (Olanda), Gittelmann, Fritz (Germania).

Al termine delle rifinitura, Mancini e Vialli sono usciti dal centro sportivo che ospita la Nazionale per firmare alcuni autografi. In particolare, hanno concesso un autografo a Fabrizio, tifoso sampdoriano presente a Wembley nel 1992 per la finale della Coppa dei Campioni contro il Barcellona.

Dove vedere Italia-Inghilterra Diretta Live TV invece di Rojadirecta



Per vedere Italia-Inghilterra in diretta tv basterà collegarsi su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Viene trasmessa anche in chiaro su Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) e in streaming gratis online per tutti su Rai Play (link www.raiplay.it).

Dove vedere Italia-Inghilterra Streaming Gratis al posto di Rojadirecta



Italia-Inghilterra Streaming gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) e a pagamento per tutti con NOW. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.