Vedere Inter-Sassuolo Streaming Gratis On-line è possibile oggi alle ore 18:00 sui canali digitali: si gioca per la 26a giornata del campionato di calcio di Serie A, la settima del girone di ritorno.

Lautaro Martínez ha segnato quattro gol per l’Inter contro il Sassuolo, tre dei quali tra il 65° e l’80° minuto. Nessuno, però, ha segnato più gol negli scontri diretti rispetto a Domenico Berardi (sette) del Sassuolo, con quattro di quei gol arrivati dopo il 70° minuto di gioco. Nelle partite casalinghe di campionato, l’Inter non ha subìto alcun gol nei primi 15 minuti di ciascuno dei due tempi.

Inter-Sassuolo in TV



Inter-Sassuolo in tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Su DAZN, il match tra Inter e Sassuolo verrà raccontato da Stefano Borghi, coadiuvato dal commento tecnico di Massimo Donati.

Inter-Sassuolo Streaming Live, probabili formazioni



Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Darmian, Gagliardini, Barella, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Sanchez.

Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: I Radu, Cordaz, Ranocchia, D’Ambrosio, Sangalli, Dumfries, Vidal, Casadei, Carboni, Dzeko, Caicedo.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Muldur, Chiriches, Ayhan, Rogerio; Frattesi, M Lopez, Traore; D Berardi, Scamacca, Raspadori. Allenatore Dionisi. A disposizione in panchina: Satalino, Pegolo, Peluso, Ceide, Tressoldi, Kyriakopoulos, Magnanelli, Harroui, Henrique, Oddei, Ciervo, Defrel.

Arbitro: Fourneau. Guardalinee: Mondin-De Meo. 4° Uomo: Camplone. VAR: Valeri. Assistente VAR: Longo.

Inter-Sassuolo Streaming Gratis Alternativa a Rojadirecta in italiano



Inter-Sassuolo streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Nelle ultime due stagioni di Serie A (dal 2020/21) l’Inter ha vinto il 68% delle gare con Marcelo Brozovic in campo (39/57), senza il croato ha invece ottenuto il 100% di successi (5/5). Il centrocampista classe ’92 salterà questo match per squalifica.

Dove vedere la partita Inter-Sassuolo Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Inter-Sassuolo, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” che però è stato dichiarato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

A partire dal 2013/14 (sua prima stagione in Serie A), Domenico Berardi è il giocatore che ha segnato più gol contro l’Inter in campionato: sette, cinque dei quali su rigore.