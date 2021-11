Vedere Inter-Napoli Streaming Gratis On-line è possibile oggi domenica 21 novembre 2021 sui canali digitali: si gioca per la 13a giornata del campionato di calcio di Serie A. Teatro della sfida lo Stadio Giuseppe Meazza di San Siro (Milano). Calcio d’inizio fissato alle ore 18:00 italiane, a dirigere la contesa sarà il signor Valeri di Roma. Sfida importantissima per la corsa scudetto con Inzaghi che punta al -4, mentre Spalletti vuole allungare solo in vetta sfruttando la sconfitta del Milan avvenuta a Firenze ieri sera nell’anticipo (4-3).

Inter-Napoli Streaming Live, probabili formazioni



Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Lautaro Martinez. Allenatore Inzaghi. A disposizione in panchina: Radu, Cordaz, D’Ambrosio, Kolarov, Dumfries, Dimarco, Gagliardini, Vecino, Vidal, Sensi, Dzeko, Satriano. Indisponibili: Eriksen, Brazao, Sanchez, De Vrij. Squalificati: nessuno.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano, Osimhen, Lorenzo Insigne. Allenatore Spalletti.

A disposizione in panchina: Meret, Marfella, Malcuit, Ghoulam, Zanoli, Juan Jesus, Elmas, Lobotka, Mertens, Petagna. Indisponibili: Politano, Demme e Ounas. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Valeri di Roma. Guardalinee: Giallatini-Preti. Quarto Uomo: Marchetti. VAR: Aureliano. AVAR: Longo.

Inter-Napoli in TV invece di Rojadirecta ITA



Inter-Napoli in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, con commento tecnico di Dario Marcolin.

Inter-Napoli Streaming Gratis con DAZN e TimVision



Inter-Napoli live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Dove vedere la partita Inter-Napoli Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Inter-Napoli, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore Juventus di links online gratuiti Rojadirecta che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.