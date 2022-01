Vedere Inter-Lazio Streaming Gratis On-line è possibile oggi alle ore 20:45 sui canali digitali: si gioca per la 21a giornata del campionato di calcio di Serie A, la seconda del girone di ritorno. Si giocherà dopo il match delle 18:30 Roma-Juve.

Per L’Inter sarà il debutto per il 2022 visto che non ha giocato al Dall’Ara contro il Bologna nel giorno della Befana per i noti motivi relativi al Covid. Si presenta davanti ai propri tifosi dopo aver chiuso il 2021 con sette vittorie di fila, 21 punti che le hanno permesso di volare in testa alla classifica superando Milan e Napoli. L’Inter ha vinto solo due delle ultime sei gare di campionato contro la Lazio (1N, 3P) e nel parziale ha tenuto la porta inviolata solo una volta (nel successo per 1-0 del settembre 2019, con Antonio Conte in panchina).

Inter-Lazio in TV



Inter-Lazio in tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Sarà Stefano Borghi a raccontare Inter-Lazio su DAZN. Il commentatore tecnico scelto per la partita sarà invece Francesco Guidolin.

Ciro Immobile (attualmente a quota 14) può diventare uno dei tre giocatori capaci di segnare almeno 15 gol in ciascuna delle ultime sei stagioni nei cinque grandi campionati europei (per ora hanno tagliato questo traguardo Mohamed Salah e Robert Lewandowski).

Inter-Lazio Streaming Live, probabili formazioni



Maurizio Sarri è imbattuto da sette gare di campionato contro l’Inter, parziale in cui ha ottenuto il successo ben cinque volte (2N): in generale, tra i tecnici che hanno affrontato i nerazzurri almeno 10 volte nell’era dei tre punti a vittoria, nessuno ha una percentuale di successi più alta rispetto all’attuale allenatore della Lazio (sei in 11 gare, 55%).

Inter (3-5-2) – Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; L. Martinez, Sanchez. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Radu, Rovida, Ranocchia, Dimarco, D’Ambrosio, Kolarov, Darmian, Vidal, Vecino, Sensi, Dzeko, Correa.

Lazio (4-3-3) – Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, S. Radu, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Zaccagni. Allenatore Maurizio Sarri. A disposizione in panchina: Reina, Adamonis, Patric, Vavro, Lazzari, Leiva, Jony, Luis Alberto, Raul Moro, Felipe Anderson, André Anderson, Muriqi.

Arbitro: Pairetto di Nichelino. Guardalinee: Bercigli e Berti. Quarto uomo: Serra. Var: Aureliano. Avar: Bresmes.

Inter-Lazio Streaming Gratis



Inter-Lazio streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Dove vedere la partita Inter-Lazio Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Inter-Lazio, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” che però è stato dichiarato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.