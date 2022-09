Harley-Davidson® spinge l’acceleratore con l’introduzione del nuovo modello Low Rider® El Diablo, ultima arrivata della gamma Icons Collection in edizione limitata. Come omaggio a una tendenza stilistica americana con origine nella West Coast, il modello Low Rider® El Diablo combina le performance agili e versatili e di una sport-touring ad una straordinaria verniciatura con contrasti tono su tono applicati a mano e alla potenza sonora del sistema audio Rockford Fosgate®.

“Low Rider El Diablo è un’espressione moderna dell’iconica Harley-Davidson® FXRT del 1983 e una rappresentazione dei tempi creativi in cui è nata”, ha affermato Brad Richards, Vice President of Design and Creative Director – Motorcycles Harley-Davidson® “Incarna lo spirito della controcultura nel sud della California anni ’80 in un set contemporaneo che presenta una colorazione personalizzata e realizzata con straordinaria cura, compreso il pinstriping a contrasto che richiama direttamente l’FXRT originale”.

Icons Collection

Una straordinaria gamma di moto ispirate ad alcuni dei nostri modelli più riconoscibili e ricercati. Ciascuna Icon della collezione celebra i colori, il design e le parti distintive di Harley-Davidson®, insieme alla tecnologia più innovativa. Si tratta di una collezione limitata, infatti ogni modello sarà numerato e prodotto una sola volta. Una nuova Icon debutterà con cadenza regolare, con non più di due moto prodotte ogni anno.

Low Rider® El Diablo Low Rider® El Diablo è un modello destinato a portare lo stile e le prestazioni di una sport-touring ai massimi livelli. Il modello Low Rider® El Diablo unisce il comfort delle borse rigide da Touring e della carena montata direttamente sul telaio alla reattività e alle performance del telaio Harley-Davidson® Softail® e la potenza muscolare del propulsore V-Twin Milwaukee-Eight® 117. La produzione globale del modello sarà limitata a 1.500 esemplari numerati, programmata per raggiungere i concessionari Harley-Davidson® autorizzati nell’autunno 2022, ad un prezzo consigliato di € 30.500*.

Arte in movimento

Harley-Davidson® Low Rider® ST è il modello su cui Harley-Davidson si è basata per creare il Low Rider® El Diablo. Il modello Low Rider® El Diablo, in edizione limitata, trasforma l’aspetto del modello Low Rider® ST con l’aggiunta di uno schema di colorazione dettagliato applicato dalla Gunslinger Custom Paint. Lo schema di colorazione inizia con una base di El Diablo Bright Red e una secondo strato di Bright Red Sunglo. Il pinstriping viene mascherato e uno strato di El Diablo Dark Red e Dark Red Pearl viene sfumato attorno alle linee del pannello per aggiungere profondità.

Successivamente viene applicato uno strato di El Diablo Dark Red Metallic con un effetto di dissolvenza in cui i colori si incontrano per aggiungere profondità.

Quando la mascheratura viene rimossa, vengono rivelate le linee di pinstriping El Diablo Bright Red Pale sulle borse laterali, sui lati del serbatoio, sui parafanghi e sulla carenatura. Il pinstriping dorato viene quindi applicato a mano sulle parti verniciate in El Diablo Bright Red. El Diablo Bright Red Sunglo è miscelato ad un elemento trasparente colorato per creare un effetto “candy”.

Le finiture nere su unità motrice, avantreno e scarico mettono ulteriormente in risalto la livrea della El Diablo. Le ruote con razze in alluminio pressofuso sono rifinite in bronzo scuro opaco a contrasto.

La colorazione della Low Rider® El Diablo è applicata a mano dagli artigiani della Gunslinger Custom Paint a Golden, in Colorado. Il team della Gunslinger, composto da painter, designer, artisti e leader di team di produzione di fama nazionale vanta decenni di esperienza come fornitore di componenti verniciati per motociclette Harley-Davidson® Custom Vehicle Operations™ e set di colorazioni in edizione limitata.

High-Performance Audio

Il modello Low Rider® El Diablo è dotato di impianto audio factory-installed, progettato per prestazioni eccezionali e un adattamento ideale all’interno della carenatura. Un potente amplificatore con tecnologia DSP (Digital Signal Processing) sviluppato congiuntamente da Harley-Davidson® e Rockford Fosgate® è progettato per funzionare nel complesso ambiente motociclistico. Il sistema si connette a un dispositivo mobile tramite Bluetooth per riprodurre l’audio memorizzato o in streaming tramite una coppia di altoparlanti a due vie integrati.

Gli altoparlanti includono una coppia di woofer da 13,3 cm e due tweeter per ottime prestazioni audio.

Bluetooth 4.2 fornisce una potente connessione wireless alla maggior parte dei dispositivi con una compressione minima per una qualità audio eccezionale.

Un compatto amplificatore da 250 watt montato all’interno della carenatura offre una qualità del suono nitida e chiara a qualsiasi volume.

La connettività con l’Harley-Davidson® Audio powered by Rockford Fosgate® mobile app offre funzionalità uniche come il controllo automatico del volume (AVC) che consente il controllo del volume a mani libere in base alla velocità del veicolo, equalizzatore a 7 bande regolabile, aggiornamento del firmware e configuratore di sistema.

Scopri di più sull’Harley-Davidson® Audio powered by Rockford Fosgate® visitando https://www.harley-davidson.com/us/en/products/parts/motorcycle-audio.html

Low Rider® El Diablo: Caratteristiche

La forma della carenatura montata sul telaio si ispira a quella classica del modello Sport Glide® FXRT, tanto amata dai customizzatori della West Coast. Le prestazioni aerodinamiche sono state sviluppate attraverso analisi CFD (dinamica dei fluidi computazionali) e test su strada. Prese d’aria triple splitstream Softail® riducono le vibrazioni alla testa del pilota ad alte velocità. Parabrezza alto 15,24 cm dalla sfumatura Dark Smoke. Singolo faro a LED da 14,6 cm.



Il motore bicilindrico a V Milwaukee-Eight® 117 con raffreddamento olio/aria è l’apice della coppia e della cilindrata di un propulsore Harley-Davidson® montato di serie. Questo motore offre prestazioni eccezionali ed è motivo di vanto nell’ambiente motociclistico. Cilindrata effettiva di 1.917,29 cm3. Coppia massima di 125 piedi per libbra a 3.500 giri Albero a camme ad alte prestazioni progettato sulla base della cilindrata e del flusso d’aria per massimizzare le prestazioni. L’aspirazione Heavy Breather ad alte prestazioni con l’elemento filtrante esposto rivolto in avanti, convoglia più aria nel motore per produrre un’entusiasmante coppia ai medi regimi e garantire alla moto riprese brucianti. Lo scarico 2 in 2 ad alte prestazioni è ottimizzato per garantire una coppia motrice fluida e ampia ai medi regimi sfoderando un sound sempre esaltante. Il doppio contralbero di bilanciamento riduce efficacemente le vibrazioni per il miglior comfort di guida.



Le borse laterali con serratura possono essere rimosse in pochi secondi con un meccanismo interno di sgancio rapido, convertendo la moto dalla modalità sport-touring a quella urbana. (La capacità totale delle borse è di 53.8 litri).

Il monoammortizzatore solleva la parte posteriore della moto per migliorare il comfort di guida e aumentare l’angolo di piega.

Forcelle a steli rovesciati da 43mm.

Freni anteriori a doppio disco.

Pneumatici Premium Michelin® Scorcher® 31 (anteriore 110/90B19, posteriore 180/70B16) migliorano le prestazioni di guida e di manovrabilità.

La strumentazione digitale inserita nel manubrio è caratterizzata da un look essenziale e pulito.

Una profonda sella monoposto che aiuta a mantenere il pilota in posizione durante un’accelerazione aggressiva e in curva.

Il manubrio da un pollice di diametro montato su riser pullback da quattro pollici è un elemento in puro stile West Coast che mette naturalmente il pilota in una postura aggressiva su strada.

Serbatoio a profilo ribassato.

Luci di stop/posteriore a LED.

Porta di ricarica USB.

Sistema antibloccaggio di serie (ABS) e Cruise Control.

Per saperne di più sulla Harley-Davidson® Icons Collection e sul modello Low Rider® El Diablo, visita: http://h-d.com/icons