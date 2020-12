Il motociclista brasiliano André Verissimo è diventato virale dopo aver festeggiato la sua vittoria anzitempo durante una gara sul circuito internazionale di Ayrton Senna a Goiânia (Brasile). Il gesto è stato costoso, visto che finalmente lo ha fatto retrocedere al terzo posto sul podio.

Il video della scena mostra il pilota che entra nell’ultimo rettilineo e si gira per assicurarsi di non avere avversari che lo seguano da vicino. Dopodiché, è salito in piedi sulla sua moto e ha rilasciato l’acceleratore per alzare le mani al cielo in un gesto di trionfo. Il momento di distensione è stato sfruttato da due suoi inseguitori, che hanno accelerato e superato senza che il brasiliano potesse fare nulla per impedirlo.

Nonostante il fatto che numerosi utenti di Internet abbiano deriso il pilota per quanto accaduto, Verissimo ha colto l’errore come un’occasione per ridere di se stesso, secondo il video che ha

(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

📹 Insólito blooper en Brasil: André Veríssimo desacelero para festejar el triunfo… y perdió. pic.twitter.com/Oa8p65heGQ — Campeones (@Campeonesnet) December 21, 2020

pubblicato sul suo account Instagram.