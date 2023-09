Gran Premio del Giappone 2023 di Formula 1 in streaming gratis. Si corre sullo spettacolare circuito di Suzuka il GP del Giappone, con le immagini di Formula 1 che saranno trasmesse in diretta su Sky Sport F1 HD.

Max Verstappen è stato il più veloce nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone. Ha ottenuto un ampio vantaggio su Charles Leclerc, che è il secondo più veloce. Tuttavia, l’usura delle gomme è un problema per entrambe le squadre. Carlos Sainz si è piazzato al quarto posto, mentre Sergio Perez ha avuto difficoltà sia in qualifica che nel ritmo di gara.

Questi i prossimi orari:

Le prove libere 3 si svolgeranno oggi sabato 23 settembre alle ore 4:30 AM

Le qualifiche per determinare la pole position e la griglia di partenza alle ore 8:00 italiane

per determinare la e la alle ore 8:00 italiane Partenza gara prevista per domenica 24 settembre 2023 alle ore 7:00 del mattino italiano.

Dove vedere il GP del Giappone di F1 2023



Il Gran Premio del Giappone in diretta tv sui canali digitali della piattaforma piattaforma pay-per-view di Sky Sport F1 HD (canale 207). Qualifiche e partenza gara saranno trasmesse in video streaming gratis online per gli abbonati con l’app Sky Go, mentre a pagamento per tutti c’è Now TV.