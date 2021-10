Vedere Fiorentina-Napoli Streaming Gratis On-line è possibile oggi domenica 3 ottobre 2021 sui canali digitali: si gioca per la settima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021-22 (prima di Atalanta-Milan).

Gli azzurri, a punteggio pieno, vogliono restare al comando della classifica dopo l’impegno di Europa League terminato con la bruciante sconfitta interna per 3-2 contro i russi dello Spartak Mosca. Sfida tra le due squadre che hanno subito meno gol nei primi tempi di questo campionato: solo una rete incassata nella prima frazione sia per la Fiorentina che per il Napoli.

Il fischio d’inizio della partita allo stadio Artemio Franchi di Firenze e che sarà arbitrata dall’arbitro Sozza, è in programma alle ore 20:45 italiane di oggi.

Solo una volta nella sua carriera da allenatore Luciano Spalletti è riuscito a rimanere imbattuto in tutto le sue prime sette gare stagionali di Serie A: nel 2017/18 con l’Inter (sei vittorie e un pareggio).

Fiorentina-Napoli Streaming Live, probabili formazioni



Il Napoli è la squadra che ha costruito il numero più alto di sequenze su azione con almeno 10 passaggi terminate con un tiro o con un tocco in area avversaria (ben 30 nelle prime sei giornate).

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Duncan; Gonzalez, Vlahovic, Callejon.

A disposizione in panchina: Terracciano, Venut, Terzic, Nastasic, Martinez Quarta, Torreira, Ambrabat, Maleh, Benassi, Saponara, Kokorin, Sottil. Allenatore Italiano.

Napoli (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Fabian Ruiz, Anguissa; Lozano, Osimhen, Insigne. A disposizione in panchina: Meret, Marfella, Malcuit, Ghoulam, Manolas, Zanoli, Juan Jesus, Demme, Elmas, Politano, Mertens, Ounas, Petagna. Allenatore Spalletti.

Arbitro: Sozza.

Fiorentina-Napoli in TV



Fiorentina-Napoli in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà curata da Edoardo Testoni, accompagnato in cabina di commento da Simone Tiribocchi.

Fiorentina-Napoli Streaming Gratis



Fiorentina-Napoli live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

