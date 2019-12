Cagliari Lazio streaming video e diretta tv. Si gioca lunedì 16 dicembre 2019 Cagliari Lazio alle 20:45 in live streaming e diretta tv sul digitale di Sky. Video streaming gratis per tutti gli abbonati con Sky Go.

Il Cagliari è imbattuto da 13 partite di campionato (8V, 5N), l’ultima volta che ha infilato una striscia più lunga di match senza sconfitte in Serie A risale al 1972 (14 di fila), quando chiuse poi il campionato al 4° posto. Sette vittorie consecutive per la Lazio (è dall’aprile 2015 che non ottiene otto successi di fila in Serie A): la squadra biancoceleste ha collezionato almeno quattro punti più di qualsiasi altra in questo lasso temporale (21).

Cagliari Lazio diretta tv, solo su Sky

Cagliari Lazio sarà trasmessa in tv sulla piattaforma pay-per-view di

Cagliari Lazio Streaming Live



Sky. Bisognerà sintonizzarsi su Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite), a partire dalle ore 20:15. Fischio d’inizio alle ore 20:45 di oggi.

Cagliari Lazio sarà disponibile in Live Streaming su Sky Go, servizio streaming riservato agli abbonati di Sky per la visione online su pc, smartphone e tablet. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta scritta e gli aggiornamenti in tempo reale.

Diretta Cagliari Lazio Streaming, ultime notizie formazioni

Cagliari (4-3-1-2): Rafael; Cacciatore, Klavan, Pisacane, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. Allenatore Maran. Squalificati: Olsen, Rog. Indisponibili: Castro, Ceppitelli, Birsa, Cragno, Pavoletti.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. Allenatore Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Patric, J Lukaku, Marusic.