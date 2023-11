Eruzioni vulcaniche nel Pacifico: l’isola più nuova del mondo

Il vulcano sottomarino Niijima, vicino all’isola giapponese di Ioto (conosciuta anche come Iojima o Iwo To), continua le sue eruzioni esplosive. In ottobre, la sua attività ha dato origine ad un nuovo isolotto, che è cresciuto man mano che si accumulava materiale vulcanico e che potrebbe essere l’isola più nuova del mondo. Tuttavia, secondo gli esperti, tutto indica che la formazione, composta da lava giovane e sciolta, scomparirà, soffrendo una forte erosione tra le onde del Pacifico.

Mount Niijima on Iwo Jima Island in southern Japan continues its explosive eruption, resulting in the gradual expansion of the newly formed island as volcanic material accumulates on the northern side of the crater. 📹 Japanese Coast Guard pic.twitter.com/hHf9S5Si7F — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 27, 2023