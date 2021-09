Il vulcano Fuego del Guatemala, uno dei più attivi dell’America centrale, è entrato nella fase di eruzione questo giovedì. Secondo i primi rapporti, l’eruzione “ha prodotto una diminuzione dei flussi piroclastici” (una miscela di gas e particelle solide ad altissima temperatura) nei burroni di Ceniza e Trinidad. Sui social stanno già circolando foto e video che mostrano una densa colonna di gas e cenere nei pressi del vulcano, situato a circa 45 chilometri a ovest della capitale guatemalteca.

Il bollettino del Coordinatore nazionale per la riduzione dei disastri del Guatemala (CONRED) specifica che le principali comunità colpite dalla caduta di cenere sono Panimache I e II, Morelia, El Porvenir, Santa Sofia, Sangre de Cristo e San Pedro Yepocapa, anche se non ci sono evacuazioni segnalato ancora.

CONRED ha già dispiegato un’operazione con squadre di pronto intervento sul territorio e conoscere “gli scenari previsti dall’attività attraverso il Sistema Informativo Territoriale”.

In mattinata, le autorità hanno emesso un bollettino per avvertire che questa fase eruttiva consiste in “colate laviche che scendono nei canyon di Ceniza e Trinidad, accompagnate da blocchi incandescenti e rimbombanti con un’onda d’urto da debole a moderata”.

Si stima che i flussi piroclastici, che si sono spostati tra 2 e 4 chilometri, continueranno finché il flusso lavico continuerà e la caduta di cenere è prevista “nelle comunità a sud e sud-ovest dell’edificio vulcanico”.

Il traffico aereo potrebbe essere influenzato dall’attività e sono già state emesse raccomandazioni per rallentare il traffico veicolare sulla National Route 14.

Per ora CONRED ha avvertito che c’è la presenza di ceneri vulcaniche ad altitudini fino a 6.000 metri sul livello del mare nei dintorni del colosso, in un raggio di almeno 30 chilometri, che potrebbe “aumentare nelle prossime ore”.

Questo vulcano, che si trova tra le province di Escuintla, Sacatepéquez e Chimaltenango, è uno dei tre attivi nel Paese centroamericano, insieme a Pacaya e Santiaguito.

Así el Volcán de Fuego a esta hora… Mucha actividad… pic.twitter.com/DlUSm9nl2N — Vinicio Fuentes (@VinicioTVGT) September 23, 2021

Flujo piroclástico hacia la barranca Ceniza del volcán de Fuego, el cual inicio a las 5:37 Hrs Vista desde la zona 1 de la Ciudad de Guatemala pic.twitter.com/QQjkGXabQB — Javier Juárez (@PanchoJJuarez) September 23, 2021

VOLCÁN DE FUEGO

Se reporta caída de ceniza en comunidades de Morelia, Panimache 1 y 2, Sangre de Cristo, por el momento no hay afectación directa del flujo piroclastico en las comunidades aledañas al volcán,se mantiene monitoreo.

William Chigna, Unidad de Prevención en Volcanes pic.twitter.com/fn24sqZZSr — CONRED (@ConredGuatemala) September 23, 2021