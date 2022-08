Vedere Verona-Napoli Streaming Gratis On-line è possibile oggi lunedì 15 agosto 2022 (Ferragosto) alle ore 18:30 italiane sui canali digitali. Il Napoli di Luciano Spalletti fa visita al Verona di Gabriele Cioffi nel posticipo della 1a giornata di Serie A TIM stagione 2022/23. Nei 29 precedenti disputati in Serie A in casa del Verona, il bilancio è in equilibrio, con 11 affermazioni dei padroni di casa, 11 successi dei partenopei e 7 pareggi. L’ultimo segno X fra le due squadre risale a 34 anni fa: il 24 aprile 1988 i gialloblù di Bagnoli imposero lo stop agli azzurri di Ottavio Bianchi, con Galia che rispose al vantaggio iniziale di Maradona.

Verona-Napoli Streaming Live, probabili formazioni

Il Napoli è una delle vittime preferite in Serie A di Kevin Lasagna, che in carriera ha segnato ai campani 3 goal, mentre il messicano Hirving Lozano ha trovato 2 volte la rete in campionato con il Verona, la squadra cui ha fatto più reti nel torneo dopo il Genoa (3 centri).

Verona (3-5-2): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Coppola; Faraoni, Tameze, Hongla, Ilic, Lazovic; Henry, Lasagna. Allenatore Cioffi. Squalificati: Ceccherini, Veloso. Indisponibili: Ceccherini.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Spalletti. Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno.

Arbitro: Michael Fabbri di Ravenna.

Il Napoli ha vinto le ultime tre partite dello scorso campionato, senza subire gol; soltanto due volte, i partenopei sono arrivati a quattro successi consecutivi senza incassare reti in Serie A: nel 1934 e nel 1990.

Verona-Napoli in TV



Verona-Napoli in diretta tv con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Telecronaca di Stefano Borghi, commento tecnico di Riccardo Montolivo.

Verona-Napoli Streaming Gratis



Verona-Napoli live streaming gratis (per gli abbonati) con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.

Il Verona è la squadra che ha segnato più reti (15) nei primi 15 minuti di gioco nella Serie A 2021/22; subito dietro troviamo il Napoli a quota 12.

Dove vedere la partita Verona-Napoli Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Verona-Napoli, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta TV che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.