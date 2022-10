Vedere Verona-Milan Streaming Gratis On-line è possibile domenica 16 ottobre 2022 alle ore 20:45 italiane sui canali digitali di DAZN, subito dopo Napoli-Bologna Online che andrà in onda invece alle ore 18. Decimo turno di Serie A!

I Rossoneri guidati da Stefano Pioli puntano alla terza vittoria di fila per scalare la classifica e continuare ad inseguire il gruppo in testa formato da Atalanta (a quota 24 punti dopo la vittoria sul Sassuolo di ieri), Napoli (gioca alle 18 in casa contro il Bologna), Lazio e Udinese (entrambe a quota 21 punti) che hanno terminato con il risultato di 1-1 nella partita delle 15. Il Verona invece si trova all’estremo opposto della classifica, con un forte bisogno di fare punti (racolti solo 5 punti nelle prime 9 giornate di Serie A) per lasciare il terzultimo posto.

Verona-Milan Streaming Live, probabili formazioni

Josh Doig ha fatto gol tra il 20° minuto e la fine del primo tempo in tutte e due le ultime partite casalinghe del Verona, mentre Sandro Tonali del Milan ha segnato due gol tra il 40° ed il 50° minuto in questa partita durante la scorsa stagione.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Hien, Gunter, Cabal; Faraoni, Veloso, Tameze, Doig; Verdi, Hrustic; Henry. Allenatore Salvatore Bocchetti.

A disposizione in panchina: Perilli, Berardi, Magnani, Terracciano, Depaoli, Hongla, Cortinovis, Sulemana, Praszelik, Kallon,Djuric, Piccoli. Indisponibili: Coppola, Dawidowicz, Ilic, Lasagna, Lazovic. Squalificati: Ceccherini. Diffidati: Henry, Hien.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Krunic, Brahim Diaz, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli.

A disposizione in panchina: Mirante, Jungdal, Thiaw, Ballo-Tourè, Adli, Pobega, Bakayoko, Vranckx, Dest, Rebic, Origi, Messias. Indisponibili: Calabria, De Ketelaere, Florenzi, Ibrahimovic, Kjaer, Maignan, Saelemaekers. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Sequenza da evidenziare: il Milan non ha subìto alcun gol nel primo tempo nelle sue ultime quattro partite di campionato.

Verona-Milan in Live TV



Verona-Milan in diretta tv con DAZN anche su dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, o Timvision Box. Per gli abbonati Sky e DAZN, inoltre, sarà possibile attivare ‘Zona DAZN’ e vedere quindi Verona-Milan in live tv al canale 214 di Sky.

Il Live Verona-Milan sarà commentato in telecronaca da Pierluigi Pardo, con Marco Parolo al commento tecnico.

Il Milan è la squadra che ha collezionato più tiri in seguito a un recupero offensivo (20), più gol in seguito a un recupero offensivo (quattro) e anche più attacchi verticali diretti (28) in questo campionato.

Verona-Milan Streaming Gratis Live invece di Roja Online



Verona-Milan live streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it). Scarica l’app su smartphone e tablet o collegati al portale ufficiale attraverso pc o notebook.

Il pre-partita di Verona-Milan inizia 30 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli highlights e l’evento integrale in modalità on demand.

Il Verona è una delle tre squadre – con Cremonese e Spezia – a non aver ancora mandato a segno centrocampisti in questo campionato; nel torneo 2021/22 i veneti misero a referto 21 reti con i centrocampisti, risultando la quinta formazione della Serie A in questa statistica.

Dove vedere la partita Verona-Milan Streaming al posto di Rojadirecta su Internet

Come possibili alternative per vedere Verona-Milan, abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti Rojadirecta TV che però è stato dichiarato illegale in Italia. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter e sul sito del Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.